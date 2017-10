Cazinoul şi faleza din Constanţa arată ca după război

1

S-au plimbat Basescu si Udrea pe faleza Cazinoului...

Au demolat balustrazile si au aruncat in mare pavajul pietonal doar ca sa faca paguba in orasul PROPRIETATE PERSONALA al Maretului Fuhrer, Soarele Dobrogei, Unicul Primar din Romania... Si asta doar in ultimii 12 ani, deci pentru ca Mazare sa mai treaca pe la serviciu, macar si de la 14 la 13, Basescu trebuie sa-si dea demisia, iar fondurile europene sa curga in directia buzunarelor gashtii... ca e an electoral