„100 de zile pentru 100 de ani“

Cazinoul poate fi salvat. Iată cum

Asociația Absolvenților din cadrul Universității Maritime din județ s-a întâlnit, ieri, la Cazinoul din Constanța pentru a discuta soluții pentru reabilitarea clădirii. Cu acest prilej, membrii asociației au lansat o campanie intitulată „100 de zile pentru 100 de ani” ce are ca scop găsirea soluției optime pentru problema Cazinoului, alta decât cea aleasă de către edilul Constanței. Astfel, timp de 100 de zile, membrii asociației, în frunte cu consilierul municipal Ovidiu Cupșa și alături de Grupul pentru Jurnalism Cultură și Comunicare vor informa cetățenii cu privire la cele 17 soluții găsite până acum pentru refacerea clădirii și „păstrarea acesteia în patrimoniul orașului”. Cu ocazia lansării proiectului, vicepreședintele asociației, Ovidiu Cupșa, a făcut un apel către locuitorii Constanței și „toate forțele politice și instituțiile din județ” să participe la o campanie de strângere de fonduri în scopul reabilitării clădirii emblematice a orașului, aceasta fiind una dintre multiplele soluții menționate în program. În acest sens a fost deschis un contul bancar în care persoanele ce doresc să se implice pot face donații pentru proiectul de reabilitare. Potrivit declarațiilor consilierului liberal, pentru o lucrare completă ar fi necesar ca fiecare locuitor al Constanței să doneze în jur de 100 de lei. Totuși, Cupșa a menționat că are speranța că vor exista instituții și sponsori care vor fi dispuși să atribuie sume mari, reducându-se astfel contribuția necesară din partea cetățenilor. De altfel, consilierul municipal a declarat că orice sumă este binevenită și a explicat că o astfel de problemă solicită implicarea tuturor locuitorilor orașului. Primăria ar avea bani pentru reabilitareReferitor la opțiunile pe care le are Primăria Constanța, Ovidiu Cupșa a menționat că înaintea deciziei de vânzare a clădirii, există alte 16 moda-lități prin care administrația locală ar putea să soluționeze problema. De asemenea, Cupșa a specificat că modalitatea în care a fost realizat sondajul de pe pagina de internet a Primăriei „nu este 100% corectă și reală”, oamenii fiind puși să aleagă „între blazon și stomac”. Printre soluții-le multiple identificate de către aso-ciație ca fiind opțiuni reale ale administrației locale pentru păstrarea și reabilitarea Cazinoului, una dintre acestea este executarea lucrărilor din bugetul propriu. Cupșa a explicat că Primăria Constanța ar putea achita lucrările de reabilitare chiar și pentru fabuloasa sumă de 10 milioane de euro pe care primarul Radu Mazăre o tot aruncă în ochii opiniei publice. „Se poate face din fonduri proprii. Vreau să vă spun că Primăria Constanța este o primărie care a avut buget și de 200 de milioane de euro. Sunt ani ca acesta în care are și 200 și ceva de milioane de euro. Dacă se face o eșalonare pe 4-5 ani a investiției asta înseamnă 1-2% din bugetul primăriei în funcție de an. Cazinoul s-a făcut în șapte ani, deci nu este nicio problemă dacă noi îl renovăm în patru sau cinci ani, cu atât mai mult cu cât s-ar putea să fie ani în care am putea băga sume mai consistente pentru că nu o să fie în permanență criză”, a menționat Cupșa. 1,5 milioane de euro, suma reală pentru reabilitareDe altfel, potrivit declarațiilor ulte-rioare ale lui Constantin Coțofana, expert în istorie și arhitectură, se pare că administrația locală nu a făcut altceva decât să dezinformeze opinia publică. Coțofana a explicat că suma reală de reabilitare a clădirii este de 1,5 milioane de euro. „Structura de rezistență a clădirii este bună, problema ar fi finisajele, trebuie intervenit la tot ce înseamnă tâmplărie, care trebuie refăcută în totalitate, tavanele trebuie refăcute (…) finisaje care în total ar ajunge la un minim de 1,5 de milioane de euro. Sigur, problema poate fi și mai scumpă pentru trebuie făcute mai multe expertize”, a declarat Coțofana. O alternativă de finanțare ar putea fi și fondurile nerambursabile din par-tea Uniunii Europene. Administrația locală Constanța are posibilitatea să acceseze fonduri prin măsura 1 a Programului Operațional Regional, ceea ce ar însemna o finanțare de 98% din partea U.E. și de 2% din bugetul local. În plus, programul prezintă și alte metode de abordare a problemei printre care: solicitarea unui credit bancar, un parteneriat public privat între Primărie și un investitor, asociere spre administrare între Primărie și alte instituții, etc. Rămâne de văzut pe care din cele 17 opțiuni o va alege edilul orașului Constanța. Totuși ne îndoim că decizia va fi luată după un intens efort de consultare și gândire, interesul și atenția sa părând să fie focusate pe total altceva decât Cazinoul Constan-ța. Menționăm că, cu câteva minute înaintea ședinței de vineri, primarul iubăreț plimba cu bolidul din dotare două dive blonde exact prin fața clădirii în cauză, cu direcția port-plajă.