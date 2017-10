CAZINOUL nu va mai fi vândut!

Primarul Constanței, Radu Mazăre, a declarat, ieri, în cadrul ședinței Consiliului Local Municipal, desfășurată la hotelul Malibu,că "s-a sucit" cu privire la intenția de a vinde Cazinoul din Constanța. Văzându-se strâns cu ușa de către consilierii PDL, care au solicitat introducerea pe ordinea de zi a ședinței un proiect de hotărâre prin intermediul căruia se dorea consultarea populației cu privire la intențiile primarului de a vinde simbolul Constanței, Cazinoul, primarul Radu Mazăre a precizat că "între timp" a constatat că vânzarea clădirii de patrimoniu nu este tocmai oportună.Astfel, după cum am precizat anterior, în cadrul ședinței de ieri, la punctul 35, consilierii urmau să dezbată solicitarea grupului PDL privind organizarea unui referendum local pentru consultarea constănțenilor în legătură cu Cazinoul din Constanța. Încercând să explice motivul pentru care partidul pe care îl reprezintă a făcut o astfel de propune, democrat-liberala Sorina Tușa s-a lovit de "bășcălia" tipică edilului Constanței și de modul în care acesta înțelege să se poarte cu o femeie. Acompaniat de fidelul său viceprimar, Gabriel Stan, printre alte remarci și glume, Mazăre i-a răspuns consilierei PDL că, deși a afirmat că are intenția de a vinde clădirea, între timp s-a sucit."Între timp, m-am sucit, nu mai vreau să vând Cazinoul. Discutând cu mai mulți investitori, aceștia mi-au spus că ar fi mai convenabil să se asocieze cu primăria. Mi-am dat seama că oamenii au dreptate. Primăria vine cu Cazinoul și, probabil, un spațiu pentru construirea de cazare adecvată jucătorilor și clienților, care trebuie să fie de cinci stele, facem valoarea Cazinoului și a suprafeței res-pective, iar investitorul vine cu banii pentru reabilitare", a spus edilul.Tușa a precizat faptul că populația trebuie consultată referitor la soarta clădirii chiar și în situația în care primarul și-a schimbat brusc intențiile. Cu privire la mult trâmbițata vânzare a Cazinoului pe care Mazăre "s-a bătut cu pumnul în piept" că o va face, edilul a declarat, acum, că era o simplă "variantă de lucru". Acesta a mai precizat că, cel mai probabil, proiectul de hotărâre cu privire la încheierea unui contract de parteneriat public-privat între primărie și un investitor va fi introdus pe ordinea de zi a ședințelor de CL, cel mai probabil la sfârșitul lunii ianuarie.Tot ieri, co-președintele ARD Constanța și candidat pe Colegiul senatorial 4, Christian Gigi Chiru, a transmis că va susține în continuare strângerea de semnături pentru salvarea Cazinoului Constanța. "Am aflat că primarul Radu Mazăre «s-a sucit» și nu mai vrea să vândă Cazinoul. Am câștigat o bătălie, nu întreg războiul. Iau act de decizia primarului Radu Mazăre, dar rămân îngrijorat de viitorul simbolului Constanței și de capacitatea edilului de a fi consecvent. Vom continua strângerea de semnături până vom convinge administrația publică locală să acceseze fonduri europene pentru reabilitarea Cazinoului și menținerea lui în circuitul public. Vom susține până la capăt salvarea Cazinoului. Considerăm că cine nu își cunoaște și nu își respectă trecutul nu are viitor. De aceea, fac apel la societatea civilă să vină alături de noi pentru a apăra valorile Constanței", a declarat Chiru.Reamintim că proiectul privind orga-nizarea unui referendum pentru con-sultarea populației privind soarta Cazinoului a fost introdus pe ordinea de zi a ședinței de ieri ca urmare a unei inițiative lansate de Gigi Chiru. În opinia sa, populația Constanței trebuia consultată prin organizarea unui referendum dacă este de acord sau nu cu vânzarea Cazinoului. Pentru acest lucru, Chiru și reprezentanții ARD Constanța au strâns peste 20.000 de semnături pe care le-au depus la Primărie.