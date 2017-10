Cazinoul Constanţa, „fata bătrână“ sedusă şi abandonată

1

Eu ce sa inteleg ?

Norocul nostru este ca am ramas cu Fagadau. Fagaduinta moare ultima.Daca Fagadau nu e,nimic nu e.In schimb,Radu Mazare uimeste din nou.De aceasta data iluminatul Constantei apare intr-un videoclip regizat de maestrul Costi Ionita si incearca sa promoveze turismul la malul marii. Videoclipul este al piesei "Te-am zarit printre ruine" interpretata de cantaretul Eduard Hellvig si Mohombi.In videoclip, Radu Mazare apare costumat in strigoi si spune la microfonul tinut de Costi Ionita: "Welcome to Cernobal".Cand Woodrea s-a oferit sa repare Cazinoul in vara anului 2011,primarul spunea ca ministreasa a intrat in ciclul electoral. Anul asta ,Mazare a intrat in ciclul promisiunilor.Nu a primit bani de la Ministerul Fagaduintei .Daca al doilea oras din Romania cerseste bani de la guvern ,ce sa mai spun de ultima comuna din Romania unde primarul crede ca va castiga si el un ban cand va fata martoaga lui nea Vasile.Cine are un Fagadau in oras sa si-l creasca,cine nu are sa nu-l doreasca.