Cătălin Predoiu: „Sunt prezidenţiabilul PDL“

Cătălin Predoiu: „Sunt prezidențiabilul PDL“

Ştire online publicată Luni, 27 Ianuarie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Prim-vicepreședintele PDL, Cătălin Predoiu, a declarat, sâmbătă, la Sibiu, că este „prezidențiabilul PDL”, fiind „foarte optimist” în legătură cu candidatura sa și afirmând că nu are „nicio preocupare cu privire la cei care nu au încă încredere” în aceasta. Prim-vicepreședintele PDL, Cătălin Predoiu, a fost întrebat, sâmbătă, într-o conferință de presă la Sibiu, dacă va rămâne singurul prezidențiabil al PDL, el răspunzând: „Sunt prezidențiabilul PDL și mă concentrez pe acest program și pe proiectul meu de țară”.Predoiu a afirmat că se bazează pe întreaga sa experiență, dar și pe meseria sa pentru a-și asuma rolul de președinte.„Sunt foarte optimist pentru că știu ce am făcut ca ministru, știu ce am făcut în relațiile internaționale pentru România, știu că am o profesie solidă ce mă va ajuta întotdeauna să-mi servesc țara, știu că am o relație bună în țară și în afară cu oameni politici din varii familii politice. Pot să-mi asum, deci, un rol de președinte. Am foarte mare încredere că românii se vor uita cu foarte mare atenție la persoane, nu la sondaje, nu la teorii și scenarii, ci la persoane și ce au făcut ele”, a afirmat Predoiu.Întrebat dacă dezminte zvonul potrivit căruia ar putea să nu fie singurul candidat al PDL la alegerile prezidențiale, Predoiu a spus că nu a auzit un astfel de zvon.