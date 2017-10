Cătălin Ivan: "Avem nevoie de experienţa lui Victor Ponta"

2

In PSD

Cand M. Geoana a fost inlaturat de la conducerea PSD-ului,atunci am crezut ca acest partid mai are o sansa.M-am bucurat chiar daca sunt un dusman inrait al PSD-ului.In locul lui Geoana a venit Ponta.La inceput l-am simpatizat si asa cum spuneam am crezut intr-o schimbare in acest partid. Credeam ca tinerii pot schimba ceva.Tara are nevoie de doua partide puternice aflate mereu in opozitie.PSD ar fi fost unul dintre ele.De un partid de stanga avem nevoie.Toate bune pana in ziua cand Ponta aflat intr-o vizita la Constanta,pe mosia lui Mazare, face schimb de insemne bolsevice cu derbedeul rosu.Ponta purta pe cap sapca lui Mao Zedong si Mazare basca lui Che Guevara.Amandoi erau foarte mandri de isprava lor.Ponta se arata incantat si de curvele lui Mazare si de uniforma US Army in egala masura.In momentul ala mi-am dat seama pentru prima data ca ceva nu este in regula cu Victor Ponta.Pe Mazare il stiam ca este idiot dar la Ponta nu m-am asteptat.Timpul a trecut si banuielile mele s-au adeverit.Era adevarat,nu mi s-a parut,Ponta nu avea mai multa minte decat Mazare.La inteligenta si idiotenie sunt identici...Trist...Am scapat si de Ponta.In locul lui Ponta a venit Dragnea.Am sperat si in Dragnea.L-am vazut calm,retinut mai putin galagios.M-am inselat.Dragnea este cel mai ticalos sef care l-a avut PSD-ul(si PCR-ul) in toate timpurile.Pe Dragnea nu-l intrece nimeni la smecherii.Asa nemernic,asa parsiv nu am vazut in viata mea.Ultima mea sparenta a fost Catalin Ivan,si el tanar.L-am remarcat in urma cu doi-trei ani.Pe naiba,din rau in mai rau la PSD.Din idioti in mai idioti,din hoti in mai hoti,din mincinosi in mai mincinosi.Uite ca acest Catalin Ivan il invoca pe Ponta.Eu il vreau inapoi pe Iliescu.Mi-e dor de Iliescu.Chiar imi lipseste un Ilici sau poate un Ceausescu.Doamne,ce buni au fost.Doamne,ce dor de PCR m-a apucat.