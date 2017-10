Cătălin Dancu - „Alege să trăieşti într-un oraş liber!”

Programe electorale

Cătălin Dancu - „Alege să trăiești într-un oraș liber!”

Ştire online publicată Miercuri, 21 Mai 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Cătălin Dancu este candidatul PNG-CD la funcția de primar al municipiului Constanța. Dancu le propune constănțenilor un program structurat pe patru capitole și intitulat „Alege să trăiești într-un oraș liber!” Cele patru coordonate sunt, în opinia candidatului PNG-CD la Primăria Constanța, oportunitățile de dezvoltare a municipiului de la malul mării. Primul dintre ele se referă la dezvoltarea din punct de vedere economic a municipiului Constanța. Intitulat „Motorul dezvoltării Constanței - Parcul Industrial”, acest prim obiectiv are ca scop atragerea investițiilor private, crearea de noi locuri de muncă, pregătirea și calificarea forței de muncă tinere. El va permite crearea și implementarea unui program de locuințe în interiorul acestui parc pentru toți tinerii angajați în cadrul companiilor. Fondurile vor fi alocate în proporție de 75% din fonduri europene nerambursabile și 25% din fonduri ale municipalității. Prin obiectivul „Constanța își respectă pensionarii - Centru pentru Bătrâni”, Dancu intenționează să deschidă un centru care va cuprinde 2000 de locuri de cazare, garsoniere personalizate, dotate cu tot confortul pentru un trai decent, cu sală de mese, cabinete medicale, precum și personal medical calificat, completat cu asistenți sociali pregătiți la facultățile de teologie. El va fi finanțat în baza acordului semnat de România și Norvegia, acord ce asigură acoperirea a 85% din proiect ca fonduri nerambursabile. Construcția se va realiza pe un teren oferit de Biserica Ortodoxă Română. Întreținerea întregului complex se va realiza în proporție de 50% prin sponsorizări, iar 50% din bugetul municipalității. „Sea World - Constanța” este al treilea obiectiv al candidatului PNG-CD la Primăria Constanța. Este vorba despre deschiderea unui complex oceanografic, similar celui de la Valencia (Spania), proiect care să atragă anual, atât din țară cât și din străinătate, cel puțin zece milioane de turiști. Complexul va cuprinde un acvariu înconjurat de ansamblu de utilități publice, respectiv locuri de joacă pentru copii, restaurante, spații verzi și laboratoare de cercetare marină. Sumele de construcție sunt alocate din fondul european pentru protecția mediului înconjurător, în valoare de 568 milioane euro. Proiectul va asigura multiple locuri de muncă atât în faza de construcție cât și în faza de funcționare a acestuia și va fi finanțat conform normei europene în proporție de 75% din valoarea sa de către Uniunea Europeană. În programul său electoral, Dancu își îndreaptă atenția și către „Infrastructură, ca bază a dezvoltării durabile”. Obiectivul are în vedere amenajarea de parcări supra-etajate a câte două locuri cu sistem automat. Proiectul propus se va realiza numai pe finanțare privată, asigurându-se de către investitor un termen de garantare a instalațiilor pe o perioadă de un an de zile. Costul unui loc de parcare pe an va fi stabilit în mod direct de către primărie și investitor, prețul fiind fix pe perioada unui an de zile. Spațiile rămase libere prin supraetajarea parcărilor vor fi acoperite cu spații verzi cu locuri de joacă pentru copii, din bugetul propriu al primăriei. „Decalogul primarului Cătălin Dancu” Tot în programul electoral al candidatului PNG-CD la Primăria Constanța se înscrie și „Decalogul primarului Cătălin Dancu” în care sunt menționate cele zece principii care vor sta la baza administrației conduse de Dancu. Acestea sunt: 1. Transparență - cetățenii vor fi informați cum sunt cheltuiți banii din taxele și impozitele locale. 2. Transferul puterii către cetățeni - Primăria va avea o atitudine de consultare efectivă și directă cu cetățeanul. 3. Promovarea competiției profesionale - vor fi excluși din administrație toate cadrele angajate pe nepotisme și clientelism politic. 4. Colaborarea între primar și consiliul local - interesul public este cel mai important atunci când pro-iectul este benefic pentru cetățeni. 5. Programe specializate pentru tineret - anumite probleme ale tinerelor familii, precum și menținerea tineretului în Constanța se vor rezolva prin acordarea de facilități + proiecte de pregătire și specializare finanțate de UE. 6. Asistență socială permanentă - pensionarii vor beneficia de programe moderne, adecvate categoriilor defavorizate și celor ce nu se pot ajuta singuri. 7. Bugetul nu va depinde de fondurile guvernamentale - sursele bugetare se vor diversifica, iar banii europeni vor fi preponderenți în dezvoltarea municipiului. 8. Taxele colectate se vor întoarce în Constanța - banii noștri colectați prin taxele și impozitele primăriei vor rămâne aici prin contracte lucrative acordate antreprenorilor locali. 9. Parteneriatele public - privat - anumite proiecte și lucrări de întreținere vor fi finanțate din fonduri private, ca o modalitate modernă de a dezvolta Constanța și de a crea locuri de muncă. 10. Responsabilitate și eficiență în cheltuirea banilor publici - primarul trebuie să dovedească că este bun manager, iar prioritățile Constanței trebuie respectate atunci când se alocă resursele financiare.