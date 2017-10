Cătălin Cherecheș scapă de arestul preventiv

Primarul suspendat al municipiului Baia Mare a scăpat, miecuri, de arestul preventiv și urmează să fie plasat în arest la domiciliu, au decis magistrații Curții de Apel Cluj, informează Agerpres.Decizia este definitivă.Potrivit încheierii pronunțate miercuri în această cauză, judecătorii au dispus punerea de îndată în libertate a inculpatului, dacă acesta nu este arestat în altă cauză.„Admite cererea de înlocuire a măsurii arestului preventiv formulată de către inculpatul C.C., în baza dispozițiilor art. 242 alin. 2 C. proc.pen. cu măsura arestului la domiciliu prev. de art. 218 și următoarele C.proc.pen. Dispune punerea de îndată în libertate a inculpatului C. C. de sub puterea MAP nr. 23/UP/27.04.2016, emis de către Tribunalul Cluj, dacă nu este arestat în altă cauză", se arată în încheiere.Instanța a impus ca inculpatul să nu părăsească imobilul situat în Baia Mare, dar și ca pe durata arestului la domiciliu să îndeplinească anumite obligații. Printre acestea se numără ca primarul ales al municipiului Baia Mare să se prezinte în fața organului de urmărire penală, a judecătorului de drepturi și libertăți, a judecătorului de cameră preliminară sau a instanței de judecată ori de câte ori este chemat.De asemenea, Cherecheș nu are voie să comunice direct sau indirect cu martorii din dosarul în care este judecat.„În baza art. 221 alin. 4 Cod procedură penală atrage atenția inculpatului că, în caz de încălcare cu rea-credință a măsurii sau obligațiilor ce îi revin, măsura arestului la domiciliu poate fi înlocuită cu măsura arestării preventive. În baza art. 221 alin. 8, 9 Cod procedură penală supravegherea va fi exercitată de Biroul de Supraveghere Judiciară din cadrul Serviciului Investigații Criminale a Inspectoratului Județean de Poliție Maramureș. Potrivit art. 275 alin. 3 Cod procedură penală cheltuielile judiciare avansate de stat cu prezenta cerere rămân în sarcina acestuia. Definitivă", se mai spune în încheiere.Pe 27 aprilie 2016, primarul municipiului Baia Mare, Cătălin Cherecheș, a fost arestat preventiv printr-o sentință a Tribunalului Cluj, pentru luare de mită în formă continuată. El a fost reales, la alegerile locale din 5 iunie, și a câștigat un nou mandat de primar, obținând 70,14% din voturi.În 21 iulie, Cătălin Cherecheș, a depus jurământul de credință, pentru conducerea municipiului Baia Mare, în fața a 18 consilieri locali. Totodată, peste 100 de persoane s-au prezentat în fața sediului Primăriei, pentru a-l susține pe edil. El a fost, însî, suspendat din funcția de primar al municipiului Baia Mare, la câteva ore după depunerea jurământului pentru învestirea în funcție.