Cătălin Anghel: "Vă prezint candidatura mea pentru funcţia de Deputat al Judeţului Constanţa"

Cătălin Anghel: "Vă prezint candidatura mea pentru funcția de Deputat al Județului Constanța"

"Vă prezint candidatura mea în competiția internă pentru funcția de Deputat al Județului Constanța.Pe parcursul întregii mele activități profesionale am avut ocazia să îmi valorific cu succes calitățile manageriale de decizie și acțiune. Sunt o persoană cu o gândire strategică și cu fluență verbală, posed spirit practic și de echipă, de-a lungul timpului am devenit un bun negociator, sunt onest si adaptabil, am ințiativă și sunt creativ.Empatia, participarea socială activă, comunicarea, lucrul in echipă sunt câteva din competențele și abilitățile sociale cu care mă pot mândri.Îmi propun ca și principii care să mă călăuzeasca în Parlamentul României: principiul democrației reprezentative, o bună comunicare, întelegerea comunității și implicare în rezolvarea problemelor acesteia, aplicarea și îmbunătățirea legii, respectarea drepturilor omului.Consider că este important să te implici in viața socială și să ai caracter în politică. Și acest lucru l-am și exersat în ultimii ani.Cred că există printre noi oameni de caracter care se pot implica împreună, sub un crez comun și care pot face diferența pe termen scurt, mediu si lung. Cred că este un drum greu, dar care după cațiva ani își poate arăta roadele.Am venit alături de echipa PNL cu gând curat și sper că voi avea sansa să particip în alegeri și să demonstrez că se poate face politică și cu alți oameni decât cu cei cunoscuți în prezent, sub puterea dreptei, bazată pe competență și proprietate privată, pe recunoașterea muncii și răsplatirea efortului personal și pe implicare.Îmi doresc un stat puternic, dar corect – bazat pe meritocratie.Doresc să pun un accent deosebit pe rolul muncii de echipa și pe scopul declarat de a obține timp de 4 ani rezultate măsurabile. Capacitatea de a găsi soluții și de a mă adapta diverselor situații politice și economice sunt și ele atuuri ale experienței și pregătirii mele.Doresc să mulțumesc celor ce au viziuni asemănătoare și sper ca împreună să dovedim că se poate! Sunt deschis la propuneri … Ce ziceți, mă susțineți ?Puterea mea vine doar cu reprezentativitatea dumneavoastră.Cred că a venit timpul să dispară păpușarii din politică și că este momentul pentru un suflu proaspăt de reprezentare a cetățenilor din Constanța și din România.Cred într-un stat puternic și suplu bazat pe decizii transparente și coerente, condus de o clasă politică echilibrată și care colaborează pe proiecte naționale și regionale care să îmbunătățească viața cetățenilor. Cred că putem schimba părerea despre politica românească de până acum – bazată în general pe interese personale și discursuri politicianiste, neacoperite de fapte. Cred că putem ieși din amorțirea discursului de lemn populist și cred că de noi depinde să ne fie bine la noi în țară.Numai prin educație civică și politică ne putem depăși condiția actuală, iar prin implicare a electoratului ‘tăcut’, dar care nu s-a simțit reprezentat se poate depăși cercul vicios în care se pare că mergem…această buclă temporală ce ne trimite spre gaura neagră a lipsei de progres și de bunăstare.Suntem sătui să alegem răul cel mic, vrem luptă pe proiecte, vrem dialog social real, vrem concurență reală și trasparență în achiziții, vrem simplitatea legilor și interacțiunea cu statul să fie minimală și fără umilințe.Reforma dezvoltării României poate începe simplu: ne uităm în oglindă, vedem ce avem acum bun si rău și luăm decizii corecte atât pentru viitorul apropiat (oameni, locuri de muncă, oranizare, muncă, puncte tari și puncte slabe), cât pentru viitor ( oportunități, infrastructuri, potențial).Depinde de noi să schimbăm percepția despre politică, de la ”populism“, ”ceartă“ și politicienii care “iau”, către politicieni care ”oferă” cunoștiintele lor economice și experiența lor de viață în favoarea semenilor, îmbunătățindu-le și ușurându-le viața.Numai cei ce se adaptează la realitațile economice, inovând în același timp pot spera pentru viitor.Vom găsi liderii care să nu piardă din vedere aceste aspecte? Este o vorba românească : “cum îți așterni, așa dormi !”Mă bazez pe cetățenii onești care își doresc o schimbarea pozitivă în societate.Având în vedere că sunt un om care crede în proiecte sper sa găsesc mulți aliați pentru proiectele de care România are atâta nevoie.Dușmanii mei sunt superficialitatea si mediocritatea.Sunt conștient că există o cerință de prospețime, prospețime dublată de caracter și implicare în comunitate.Îmi doresc legi simple și simplu de aplicat.Cred în rezultate bazate pe merit."