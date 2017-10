Cătălin Anghel: „M-am săturat de incompetenţă! Vreau respect pentru viaţă”

Cătălin Anghel: „M-am săturat de incompetență! Vreau respect pentru viață”

Ştire online publicată Marţi, 24 Septembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Sub denumirea de „Incompetența ucide. Manifest pentru viață!” președintele filialei constănțene de la Noua Republică, Cătălin Anghel, a postat pe blogul personal un nou articol.„România 2013. Oamenii mor uciși de incompetență. Viața are prioritate!Oameni mâncați de câini. Persoane decedate în urma inundațiilor. Persoane agresate în trafic. Femei violate în centrul orașelor. Se moare de sărăcie. Se moare de foame. Dacă autoritățile ar fi putut salva un singur om din cei menționați mai devreme, ar fi însemnat că au făcut ceva. Dar nu, fiecare an care trece aduce cu el tot mai puțină implicare, tot mai puțină activitate de prevenție, tot mai mult populism la autorități, tot mai mulți oameni morți din vina nepăsării și a lipsei de respect față de cetățean. Fiecare an care trece duce la inversarea scării valorilor în societate. Funcțiile de conducere nu se mai câștigă prin competență, se câștigă prin …orice, mai puțin decât criterii de valoare și competență. Cam la orice nivel. Să plecăm de la nivelul de comune. Primarii au avut la dispoziție bugete prin care să prevină inundațiile prin construirea de diguri. Dar NU au făcut-o. Au făcut serbări câmpenești și Ziua Comunei.În orașe cheltuielile publice sunt îndreptate spre orice altceva decât spre Protecția vieții locuitorilor. Mor oameni în trafic. Mor copii mușcați de câini. Hoții fac legea în mijloacele de transport în comun. Ți se fură bijuteriile în centrul civic. Ți se sparge apartamentul și mașina de câteva ori pe an. Se distrug parcurile și dispar spațiile verzi. La nivel guvernamental nu mai vorbesc. Se fură viața copiilor nenăscuți încă prin jaful practicat de politicieni schizofrenici care ne reprezintă. M-am săturat de incompetență. Vreau respect pentru viață! România Trezește-te ! România Educă-te !”, scrie președintele filialei constănțene de la Noua Republică.Cătălin Anghel se consideră unul dintre românii căruia îi pasă. Dacă doriți să citiți mai multe articole scrise de acesta o puteți face pe blogul personal www.catalinanghel.com.