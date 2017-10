Cât vor plăti constănţenii factura la căldură. Aleşii locali au stabilit preţul gigacaloriei

4

Se amana Apocalipsa

Meteoritul nu cade anul asta,asa s-a votat in pesede.Meteoritul il mai asteapta un an pe Fagadau ca sa castige alegerile.Guvernul "tinde spre a permite" sa ne imprumutam pe 20 de ani de la năpoți.Năpoții sa plateasa,mama lor de năpoți,sa plateasca pentru toate prostiile noastre,sa platesca ineficienta,lenea,distractiile lui Mazare,minciunile,sa plateasa tot ce a furat pesedeul,asa "tinde" Ponta.Dar Fagadau nu este de acord cu Ponta.Fagadau "tinde" cu poporul.El "tinde sprea a permite" sa platim toti de la buget,sa platim de la buget un an doi ani acolo,pana ajunge el primar.Ca dupa el poate sa vina si Apocalipsa.Mazare ne-a luat,Fagadau ne-a dat,Fagadau fie laudat.Asa este mai Fagadaule,ne vom descurca "in sens pozitiv" ca descurcareti negativi nu suntem.Mai frati constanteni,treziti-va mai adormitilor.