Cât va mai rămâne Gabi Stan în funcţia de viceprimar? Făgădău: "Voi avea o discuţie cu el"

Gabi Stan

Două categorii de șpăgi exista in primaria Constanta.Potriviti DNA, structura mitei cuprindea două nivele, „nivelul micului funcționar, unde nivelul mitei era scăzut, undeva de ordinul sutelor de euro, și mita pentru funcționarul înalt, care era, evident, de valori foarte mari. Totodată, martorul a arătat că singurul în măsură să ia decizii în legătură cu dezvoltarea urbanistică a orașului, pe care apoi să le pună în practică era primarul Mazăre Radu Ștefan”. Uite-l ma pe incoruptibilul Decebal Fagadau,marele moralist,cinstitul pesedeului,uite-l cum face el curatenie in pesede.Uite cum pune el in practica cele 10 porunci ale lui Dragnea,alt incoruptibil.Mi-e scarba.Am spus,daca vreti sa terminam cu derbedeii astia,concediati-i pe toti de la paznic la Fagadau,dati cu insecticid,puneti un catel de usturoi la usa primariei,lasati sa se aeriseasca si la urma chemati preotul.Acolo colcaie de mafioti si spagari.