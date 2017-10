Cât va mai face Polarisul curăţenie în Constanţa? Primăria insistă pentru suspendarea contractului

4

Expertii din primarie

Intr-o zi asteptam autobuzul la cap de linie in gara.Era ora 09 dimineata.La un moment dat panica in statie,toata lumea fugea care incotro.Am crezut ca cineva a pus o bomba.Nici vorba,Piranda de la Polaris agita un maturoi din nuiele,matura strada si trotuarul.Praf,hartii,capuse,microbi ,scuipati zburau prin aer.Polaris muncea,sa nu-i deranjam in campul muncii.In alta zi asteptam autobuzul la ora 12 in statie la Republica.Din nou panica in statie,Piranda de la Polaris matura trotuarul.Soarele s-a oprit pe cer,nici pasarile nu mai zburau,nu misca nimeni.Polaris munceste.Praf,hartii,capuse,microbi ,frunze,scuipati,cacati zburau prin aer. Unii au fugit pe carosabil,altii s-au ascuns in boscheti,femeile si-au pus baticul in cap,eu m-am urcat intr-un pom.Atentie,sa nu-i ofensam pe astia de la Polaris.Daca nu credeti,uitati-va in poza din titlu.Acolo s-a oprit circulatia,Polaris munceste.Mai expertilor din administratie,strazile unui oras se matura noaptea,dar absolut toate strazile orasului,nu numai bulevardele.Apoi se spala si se stropeste,tot noaptea.Cand omul pleaca la treaba dimineata si copii la scoala,aerul este curat si in orasele civilizate,aerul este chiar parfumat.In afara de doctrina de partid,nu aveti nimic in cap.