Cât tupeu îi trebuie lui Mazăre?

Sa precizam cateva lucruri mult mai grave

La prima vedere nu se vede nimic.Urmariti cu atentie materialul foto si video realizat de presa locala in ziua cand Mazare a fost vizitat in birou de inspectorii in constructii si in seara cand Mazare a protestat in fata Prefecturii.Daca vreti sa-i vedeti la fata pe cei care agita spiritele pe internet in favoarea primarului,uitati-va la acele poze. "Talibanii" extremisti de pe internet sunt agitatorii din strada si invers.Aveti ocazia sa-i cunoasteti.Sa-i dam la o parte pe oamenii care au venit sa-si verse necazurile in fata Prefecturii si chiar sa-i admiram. Va respect domnilor.Sa zicem ca si "talibanii" au dreptul sa protesteze in strada.Dar ce cauta un "taliban" in biroul lui Mazare si in spatele lui,asta nu pot sa inteleg.Individul zambeste,este foarte sigur pe el si pare a fi "naturalizat" in biroul unei institutii administrative pentru care noi platim o caruta de bani.Un angajat mai destept,probabil din primarie il atentioneaza pe individ sa dispara din cadru,dar este cam tarziu.Mazare are atata tupeu si suguranta in el incat nici nu se mai fereste.Prima concluzie:cand are nevoie de sprijin,puterea locala apeleaza la grupurile de interese,ca sa nu le spun clanuri.Cand grupurile de interese intra in afaceri, puterea se vede nevoita sa-i rasplateasca pentru serviciile lor.Cu alte cuvinte,asa arata o caracatita. Si ce am vazut noi,probabil ca este numai varful iceberg-ului.Iata o legatura filmata de data asta intre politica si lumea subterana.A doua observatie:sa nu credeti ca vom scapa asa usor de cancerul asta. Cateva postari si injuraturi ale nostre pe internet nu sunt suficiente.Parerea mea este ca va trebui sa renuntam la politica,la toti politrucii actuali si sa ne recucerim libertatea si orasul in care traim.Ne-am facut de lucru,nepasarea noastra ne-a adus aici.