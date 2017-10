Cât ne costă subvenţiile Primăriei Constanţa la căldură

3

Iarna nu-i ca vara

Fagadau si conslierii lui au ramas surprinsi cand au aflat ca iarna nu-i ca vara.Baietii astia nu au stiut ca anul 2016 are si o iarna.Nu au stiut nici in preajma alegerilor din primavara,nici acum 7 ani.Evrikaa...! Ne imprumutam de la năpoti,a spus marele "economist" Fagadau(mi-e greata).Tot orasul,toti comsilierii au strigat intr-un singur glas.Asa e,Fagadau economistul are dreptate."Sa ne deie năpotii".Sarlatanii astia din PSD cad mereu in picioare .Cand nepretuitul primar Mazare a stabilit pretul energiei termice in functie de diametrul "bulbului" de la cureaua pantalonilor,toata lumea l-a aplaudat.Dupa Mazare a venit arhanghelul dreptatii si echitatii sociale care a dat subventie la toata lumea.Si Fagadau a cazut in picioare.Acum Fagadau,fiul lui Mazare,arunca vina pe liberali.Sa va fie rusine liberalior ! Cei care vor avea de suferit vor fi constănțenii.Hopa Mitica,alias PSD a cazut in picioare si de data asta.Idioti !