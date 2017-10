Cât de LEGALĂ este MAJORAREA RETROACTIVĂ a preţului GIGACALORIEI

2

acesta e primarul ales de pensionari,bunicii,strabunicii sau parintiii unora si de unii pomanagii si semianalfabeti

am mai spus o si o repet , trebuie sa scapam de ciuma mazareasca=clanul interlop mazare si co(onstantinescu) altfel orasul va ajunge o ruina si va fi vandalizat mai ceva ca e un uragan,oricum ar fi , am mai spus-o si o spun, CONSTANTA TREBUIE SA SCAPE DE MAZARE ,altfel va deveni un tiran local majoritatea ati stat acasa si ati lasat niste pensionari si oameni fara ocupatie sau femei casnice sa voteze iar voi restul 50-60% nu ati votat nimic...mai bn iesea un ecologist sau un necunoscut decat mafiotul asta;.si dupa ce o sa vanda Constanta, o sa i vanda si pe constanteni....care, in parte, sunt deja cumparati!!!...asa cum sunt cumparate si locurile in conducere!!.o parte sunt aruncate de catre cei care accepta sa manance o data la 4 ani sau 1x pe luna puiul si orezul'' lui mazare'', iar cealalta parte este asigurata de cei ce se infrupta din sarbatoare in sarbatoare cu mila si umila portie asigurata de primarul actual. Atat timp cat paraplegicii voteaza cu 2 maini, atat timp cat mortii voteaza, atat timp cat noi, cetatenii vom sta cu mainile in san si discutam discutii, nimic nu se va schimba!Chiar daca va dura ani de zile, speram ca si paiatza ordnara sa plateasca pt mafia si mizeria atat la propriu cat si morala instaurata in CONSTANTA.