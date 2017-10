Cât de important este Spitalul Judeţean pentru CJC? Un vameş inculpat penal, pus în conducerea spitalului

9

Sa se gandeasca de doua ori inainte sa accepte asa ceva

Trebuiau sa aduca un nou Capattina. Aveti insa grija ca fiecare din voi, dintre noi ajungem la spital. Si sa nu va mirati apoi ca veti fi tratati prost, ca veti fi pusi sa mergeti in particular la consultatii, ca va veti cumpara medicamentele. Dar spitalul va face contracte imense, pe banii pe care ar trebui sa-i cheltuie de fapt cu noi, bolnavii. Si Capatana raspundea obraznic oamenilor cand il intrebau de ce nu sunt medicamente in spital. Zicea ceva de genul " Ce, am luat eu banii ?". Acum e fetita la Poarta alba