Cât de bogaţi sunt senatorii Constanţei

Cât de bogați sunt senatorii Constanței

Fie că au fost aleși prin redistribuire sau în mod direct, senatorii constănțeni nu par să se deosebească prea mult unii de ceilalți, sau cel puțin nu în privința declarațiilor de avere. Cu case de vacanță luxoase, afaceri prospere și bijuterii de zeci de mii de euro, parlamentarii județului Constanța se depărtează cu ușurință de situația „omului de rând“.Senatorul USL Mircea Banias deține patru terenuri în intravilanul Constanței, dintre care trei le împarte cu soția. Familia Banias are două apartamente de 57 metri pătrați, respectiv 77 metri pătrați, precum și o casă ce se întinde pe 250 de metri pătrați. Liderul PC are o colecție de ceasuri și bijuterii din aur și argint în valoare de 10.000 de euro. Pentru „zile negre”, Banias a pus în patru conturi bancare peste 400.000 de lei. Din activitatea de senator, fostul pedelist a obținut pe anul fiscal precedent completării declarației de avere suma de 61.188 de lei. La acest venit se adaugă salariul soției obținut de la Inspectoratul Școlar Județean în calitate de profesor la Liceul Teoretic „George Călinescu”, precum și chiria primită de pe unul dintre apartamentele amintite anterior. Banias este asociat la SC BAN-COM SRL, la SC EURO SHIPPING SERVICE SRL și SC ETI COMERCIAL SRL.Aflat la al treilea mandat în Senatul României și la al cincilea de par-lamentar, liberalul Puiu Hașotti a fost și el destul de „strângător” pe parcursul anilor. Hașotti deține, împreună cu soția, două case în Constanța, de 140 de metri pătrați, respectiv 120 de metri pătrați. Acesta conduce un autoturism Volkswagen din 2004 pe care și l-a achiziționat în anul 2011. La capitolul venituri, Hașotti amintește indemnizația de senator în valoare totală de 55.488 de lei, salariul de conferențiar la Universitatea „Ovidius” de 21.600 de lei, precum și cel de la Muzeul de Istorie și Arheologie de 24.000 de lei. Liberalul este președinte al Asociației „I.C. Brătianu” și membru al Fundației „Brătianu”.Declarat de mulți unul dintre cei mai activi senatori, pesedistul Nicolae Moga pare să fi avut timp, printre toate proiectele sale, să facă câteva investiții, dar și să pună bani de-o parte. Moga are, până în prezent, trei terenuri în Mamaia Sat, Adamclisi și Constanța. Tot în Mamaia Sat, pesedistul are o casă de locuit de 225 de metri pătrați, precum și o casă de vacanță de 80 de metri pătrați. În municipiul Constanța, Moga a moștenit o casă ce se întinde pe o suprafață de 40 de metri pătrați. Acesta a acordat împrumuturi către rude și prieteni în valoare totală de 523.400 de lei. Veniturile anuale ale familiei Moga au provenit din salariul de senator de 52.044 de lei, dividende în valoare de 131.368 de lei, pensia soției de 13.272 de lei, precum și din închirierea unui spațiu comercial contra unei sume totale de 16.874 de lei.Împrumuturi de zeci de mii de euro între frații MazărePesedistul Alexandru Mazăre a câștigat și el un al doilea mandat la Senat în urma alegerilor din 9 decembrie. Dacă fratele său, primarul Constanței are declarația de avere aproape goală, Alexandru Mazăre amintește în document avuțiile trecute pe numele său. Astfel, pesedistul are un teren la Costinești de 5.000 de metri pătrați, precum și unul la Tulcea de 5 hectare. Senatorul are un apartament de 120 de metri pătrați în municipiul Constanța și conturi bancare de peste 18.000 de euro. Acesta a acordat împrumuturi în nume personal către SC APV Media S.A. în valoare de 200.000 de euro și către fratele său Mihai, în valoare de 80.000 de euro. Veniturile obținute din indemnizația de senator, închirierea unui apartament și arenda unor terenuri se ridică la aproximativ 95.000 de lei.Averea debutanțilorDebutant în Senatul României, re-prezentantul PP-DD Marian Vasiliev are declarația de avere goală. Acesta nu deține terenuri, nici case, autovehicule, bijuterii sau conturi bancare. La capitolul venituri, senatorul amintește salariul de Administrator primit de la SC Oslo - Invest SRL în valoare de 10.800 de euro. La momentul semnării decla-rației de avere, Vasiliev era administrator la firma precizată anterior, precum și la SC Areal Holding. Acesta deține acțiune la SC Amo - Holding și este membru al Uniunii Ziariștilor Profesioniști.Proaspăt ales parlamentar, președintele PDL Constanța, Christian Gigi Chiru se număr și el printre parlamentarii „cu stare”. Chiru deține un teren în intravilanul localității Eforie-Sud, precum și un mini hotel tot aici, construit în 2001. Democrat liberalul are bunuri din metale prețioase în valoare de 30.000 de lei, bijuterii de 70.000 de lei, obiecte de artă de 25.000 de lei și tablouri de 50.000 de lei. Chiru are un cont în bancă de 10.000 de euro, precum și unul de 20.000 de lei. Acesta deține acțiuni și a acordat împrumuturi în nume personal către trei companii SC Univers Marin SRL, SC Prim Intermod SRL și HLV Plovdis. În ceea ce privește veniturile, liderul PDL a primit 4.955 de lei din activitatea de consilier juridic, 1.352 de lei din cea de consilier local în CL Eforie și dividende în valoare de 84.000 de lei de la SC Prim Intermod SRL.