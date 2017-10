CÂT COSTĂ SĂRĂCIA ÎN CONSTANŢA? 100 milioane lei pentru un oraş de asistaţi social

10

Cine are de castigat?

O rusine de oras!!! Gunoaie, betoane, cersetori, caini vagabonzi, biserici pe trotuar, sensuri giratorii, treceri de pietoni nesemaforizate, intersectii capcana, transport in comun la voia intamplarii si dupa urechea unor nepriceputi, microbuze ca-n Asia de sud est, haos in trafic, masini cocotate pe trotuare distruse de vreme si pline de rahati, asistati mituiti cu pui, ulei, zahar si orez, constructii care se ridica peste noapte in capul celor fara pile si relatii, prositutie in scari de blocuri, manele, mici sub pod sau in fata blocului, farmacii, cabinete medicale, laboratoare de analize, pensionari batjocoriti, tineri care parasesc orasul, lipsa locurilor de munca bine platite, vanzatori, mall-uri, hoti de buzunare, o pista de biciclete care pleaca de nicaieri si ajunge nicaieri, praf, noroi, zeama de gunoi, capace de canal cascate la drumul mare, spitale infecte si infestate de bacterii, virusi, prosti si corupti, o politie depasita de situatie si condusa de militieni, balti, noroaie, improvizatii, asfalt turnat pe ploaie, lucru de mantuiala, piete pline de samsari si jeg, un oras fara viziune si condus de niste indivizi care se gandesc cum sa fure mai mult.