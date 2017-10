Cât cheltuiesc senatorii constănţeni cu birourile parlamentare

Cât cheltuiesc senatorii constănțeni cu birourile parlamentare

Locuitorii județului Constanța sunt reprezentați în Parlament de patru senatori: câte unul de la PDL și PNL și doi de la PSD. Pe lângă indemnizația pe care o primesc, toți cei patru parlamentari încasează lunar, mii de lei pentru diverse alte cheltuieli, printre care și pentru cele privind birourile senatoriale din teritoriu.Senatorul democrat-liberal Mircea Banias ia cei mai mulți bani de la Senat pentru a plăti salariile personalului angajat la biroul senatorial. Cel puțin așa reiese din datele cu cheltuielile efectuate în luna mai pentru birourile senatoriale, afișate pe site-ul Senatului.Așadar, Banias se află pe primul loc la plata salariilor personalului, el primind 6.089 lei pentru acest lucru. El are patru persoane angajate cu normă întreagă și una cu jumătate de normă.În plus, el a mai primit alți 2.951 de lei pe care i-a cheltuit pe diverse materiale de întreținere ale cabinetului. Totuși, Banias face economii atunci când vine vorba de plata chiriei pentru biroul senatorial deoarece nu plătește niciun leu pentru locație.Pe locul doi în privința sumei alocate pentru plata angajaților de la cabinet se află senatorul liberal Puiu Hașotti care a primit 5.036 de lei pentru a-și plăti salariații.„Am trei angajați care se ocupă de activitatea cabinetului din Constanța și tot ei mă ajută atunci când vine vorba de audiențele din județ”, a declarat Puiu Hașotti.În ceea ce privește chiria pentru imobilul unde are cabinetul, Puiu Hașotti a declarat la Senat că plătește 691de lei. Totodată, în luna mai, el a mai cheltuit 3.322 de lei pentru diverse materiale de întreținere a cabinetului.Senatorul social-democrat Nicolae Moga a declarat că, în momentul de față, are trei salariați la cabinetul său. El a primit de la Senat 5.000 de lei pentru plata salariilor acestora.„Am avut șase angajați la cabinet, însă, pentru a reduce cheltuielile am renunțat la trei dintre aceștia”, a declarat Moga.În ceea ce privește plata chiriei unde își are cabinetul parlamentar, Moga a declarat că nu a cheltuit niciun leu. Totuși, pe lângă banii pentru plata salariaților, el a încasat de la Senat 4.163 de lei pentru diverse materiale de întreținere a biroului senatorial.Deși este mai mult senator cu numele decât cu viața politică, deoarece în ultima vreme nu s-a mai auzit nimic despre activitatea sa din teritoriu, senatorul social-democrat Alexandru Mazăre a refuzat să spună redactorilor „Cuget Liber” câți salariați are la cabinetul său parlamentar.„Eee, nu știu, lasă, o să îți spun altădată…”, s-a bâlbâit Alexandru Mazăre atunci când a fost întrebat câți angajați are la cabinetul senatorial.Că nu a vrut să spună sau că nu știa răspunsul, Alexandru Mazăre nu a ezitat să întindă mâna după banii publici. După cum reiese de pe site-ul Senatului, el a încasat 5.000 de lei pentru salariile personalului.Și la capitolul cheltuieli cu materialele de întreținere ale cabinetului respectiv, PSD-istul Alexandru Mazăre s-a evidențiat ca fiind destul de cheltuitor deoarece a încasat din banii publici 4.163 de lei, în timp ce pentru plata chiriei nu a solicitat niciun leu.