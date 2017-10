Claudiu Palaz:

„Cât am fost în UNPR eram sfătuit să nu mă mai leg de Mazăre“

Fostul prefect, Claudiu Palaz, a comentat decizia UNPR de a forma o alianță cu PSD, menționând că este convins că la nivel local au fost purtate astfel de discuții încă înainte de campania electorală.Deși președintele organizației UNPR Constanța, George Lipoveanu, spune că nu a luat legătura cu liderii PSD din județ, „pe care nu îi cunoaște personal”, Palaz afirmă că aceste declarații sunt departe de adevăr.„Acum s-a dovedit cum stau lucrurile. Este evident că dacă nu mă excludeau din partid, plecam eu oricum. N-aș fi putut să accept coabitarea cu Mazăre și cu PSD Constanța, o grupare care nu face nimic în interesul cetățenilor”, a declarat Palaz.„Dacă ai principii, vezi-ți de treabă“Întrebat dacă a fost abordată la nivel de partid tema unei eventuale alianțe în perioada în care încă era membru UNPR, Palaz a replicat: „Normal că au existat. În perioada campaniei electorale mi s-a spus de ne-numărate ori să nu mai fiu așa agresiv cu Mazăre pentru că nu se știe ce se întâmplă până la toamnă. De fapt, acesta a fost și motivul pentru care am fost dat afară, din cauza principiilor mele. Când mergeam la ședințele de partid și îmi dădeam cu părerea, mi se spunea: «Dacă ai principii, vezi-ți de treabă». Vă dați seama de ce am fost eu dat afară și ei spun că m-au dat afară pentru că i-am tras în jos. A râs toată Constanța de ei când a declarat Lipoveanu că dacă nu era Palaz, ar fi obținut un procentaj mai bun. Acum este absolut clar că motivul pentru care am fost dat afară este legat de convingerile mele. Eu nu aș fi acceptat niciodată o alianță cu PSD”.„Sigur au vorbit înainte, altfel nu mă invalidau ca și consilier“De altfel, spune Palaz, excluderea sa din par-tid și invalidarea ca și membru al Consiliului Local Municipal a fost, cel mai probabil, nego-ciată la nivelul conducerii celor două partide.„Vă dați seama că au discutat înainte. Nu cred balivernele spuse de Lipoveanu cum că nu îi cunoaște pe Mazăre și Nicușor. Dacă era așa, comisia de validare nu ar fi avut niciun motiv să ia această decizie în ceea ce mă privește. S-a discutat înainte și, în mod cert, conducerea PSD Constanța a luat legătura cu cea a UNPR”, a spus Palaz.Cu privire la modul în care va afecta sau ajuta această alianță partidul din partea căruia a candidat la alegerile locale, Palaz a răspuns scurt: „O să vadă ei!”.Reamintim că fostul prefect, Claudiu Palaz, a fost exclus din UNPR ca urmare a unei decizii luate de Biroul Județean în data de 3 iulie. La momentul respectiv, liderul UNPR a declarat că hotărârea a fost luată ca urmare a atitudinii individualiste manifestată de Palaz din campanie. Fostul prefect s-a apărat spunând că a adus un procentaj bun partidului și că nu cunoaște motivele reale pentru care a fost dat afară. Zilele trecute Lipoveanu a declarat că, deși la nivel central s-au pus bazele unei alianțe între Partidul Social Democrat și Uniunea Națională pentru Progresul României, pe plan local nu au fost purtate, încă, astfel de discuții.