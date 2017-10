Cât a crescut averea lui Traian Băsescu în ultimul an

Vineri, 15 Iunie 2012.

Cu excepția sumelor de bani din conturi, declarația de avere a președintelui Traian Băsescu, completată ieri, 14 iunie, este identică cu cea de anul precedent, scriu jurnaliștii de la RTV.net. Președintele deține două terenuri (unul dintre ele aferent unui garaj) și trei imobile (apartamentele din București și Constanța și garajul), autoturismul Dacia Duster cumpărat în 2010 și colecția de bijuterii, ceasuri și tablouri în valoare totală de 72.000 de euro.Traian Băsescu are tot șapte depozite bancare și conturi curente, unde își ține economiile în dolari, euro și lei: 87.000 de dolari, aproape 30.000 de euro și aproape 519.400 de lei.Anul trecut avea circa 86.860 de dolari (circa 140 de dolari în plus acum ), 29.453 de euro (circa 550 de euro în plus acum) și 463.200 de lei (peste 56.000 de lei în plus).Așadar, în euro, la un curs de 4,23 (cursul mediu anul trecut) Băsescu este mai bogat cu aproape 14.000 de euro.Salariul președintelui este același, 70.374 de lei pe tot anul.