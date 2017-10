Case pentru nevoiaşii din Cumpăna, construite de motociclişti

Case pentru nevoiașii din Cumpăna, construite de motocicliști

Peste 130 de motocicliști, care fac parte din 14 cluburi din toată țara, și-au dat întâlnire, în week-end-ul care s-a încheiat, în comuna Cumpăna.Motocicliștii muncesc la patru cvadruplexuri pentru ca 16 familii cu venituri mici să aibă o locuință decentă în care să își crească copiii.Lor li s-au alăturat familiile beneficiare dar și reprezentanții administrației pu-blice locale Cumpăna, inclusiv primarul Mariana Gâju și viceprimarul Florin Neagu, dar și o parte dintre membrii Consiliului Local Cumpăna.Una dintre familiile pe care motocicliștii le ajută este familia Halichia. Nadia (28 de ani) și George (28 de ani) fac eforturi să îi ofere lui Alexis, băiețelul lor în vârstă de un an, o casă decentă în care să crească și să se bucure de copilărie. Tânăra familie locuiește într-o singură cameră în apartamentului părinților lui George. Deși muncesc amândoi de la vârste fragede, venitul lor este insuficient pentru a obține un credit pentru o locuință.Evenimentul Bikers for Humanity este la a doua ediție. La prima ediție au participat peste 350 de motocicliști care s-au implicat în ajutorarea a 36 de familii din Bacău.Prin proiectul „Construim împreună pentru viitor”, dezvoltat în parteneriat cu Primăria comunei Cumpăna, filiala Habitat for Humanity Cumpăna va construi în sistem cvadruplex 20 locuințe până în anul 2019.Până în prezent, aproximativ 300 de voluntari străini și din companiile românești au muncit pe șantierul filialei Habitat for Humanity Cumpăna.