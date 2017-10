Casa Tineretului din Agigea, ridicată în doar şase luni

Casa Tineretului din Agigea, ridicată în doar șase luni

Locuitorii din comuna Agigea au participat, ieri, la un dublu eveniment pentru comuna lor. Dimineață au participat la slujba de la biserica cu hramul Sf. Dumitru, după care au fost prezenți la inaugurarea Casei Tineretului.Primarul localității Agigea, Cristian Cîrjaliu, a fost prezent, ieri, alături de cetățenii comunei la slujba de la biserica Sf. Dumitru. După liturghie, toți cei prezenți au putut servi bucate alese și sfințite de preoți în cinstea hramului lăcașului de cult. Ulterior, toțiși-au îndreptat pașii spre cea mai nouă clădire din localitate.Primarul Cristian Cîrjaliu a inaugurat, ieri, Casa Tineretului din localitate, în prezența a peste 200 de localnici și a unor oficialități din județul Constanța. După slujba de sfințire oficiată de preoți la noua instituție, cei prezenți au putut vizita clădirea. Locuitorii care au avut ocazia să vadă pentru prima dată interiorul, s-au declarat mai mult decât mulțumiți deoarece materialele de construcție cât și mobilierul sunt de cea mai bună calitate. „Aveam nevoie de așa ceva la noi în comună. Ne bucurăm că primarul nostru s-a ținut de cuvânt pentru că, în campania electorală ne-a promis că se va construi o astfel de clădire. Învățați cu cei care ne tot mint, am crezut că totul este doar de fațadă dar acum ne-am lămurit ce primar destoinic avem”, a spus una dintre femeile care au participat la inaugurare.Investiția a fost realizată cu fonduri de la Consiliul Județean Constanța și este amplasată pe terenul care era liber de la intersecția DN 39 cu DN 38. Casa Tineretului are o capacitate de 190 de locuri. Clădirea include un spațiu pentru Internet, bibliotecă, o scenă, o cameră pentru vestiare, oficiu, cabină pentru artiști, grupuri sanitare, rampă pentru persoanele cu dizabilități, mai exact, a fost construită la standarde europene. „Investiția este foarte importantă pentru localitatea Agigea deoarece până acum nu aveam Casă de Cultură, era unica din județ care nu avea așa ceva. Consiliul Județean a participat cu investiția în clădire iar tot ceea ce înseamnă utilități, apă, curent electric, au fost suportate de Consiliul Local Agigea”, a declarat edilul Cristian Cârjaliu.El a mai spus că le mulțumește în mod special constructorilor care au finalizat lucrările cu mult înainte de termen. Mai exact, piatra de temelie a fost pusă în luna mai a acestui an, iar termenul de execuție era de un an de zile.„Iată că dacă se muncește, se poate face orice. Casa Tineretului a fost ridicată de la fundație în doar șase luni de zile. Sper ca de Crăciun să aibă loc și primul spectacol pentru cei mici”, a mai spus Cristian Cîrjaliu.