Casa de Cultură din Agigea, finalizată înainte de termen

Primarul localității Agigea, Cristian Cîrjaliu, inaugurează, astăzi, Casa de Cultură din localitate. Lucrarea a început în luna mai a acestui an și era preconizată a dura un an de zile. Din fericire pentru locuitorii comunei, ea a fost finalizată mult mai repede. Investiția a fost realizată cu fonduri de la Consiliul Județean Constanța și este amplasată pe terenul liber de la intersecția DN 39 cu DN 38. Casa de Cultură are o capacitate de 190 de persoane. Clădirea include un spațiu pentru Internet, bibliotecă, o scenă, cameră pentru vestiare, oficiu, cabină pentru artiști, grupuri sanitare, rampă pentru persoanele cu dizabilități. La evenimentul de inaugurare de astăzi, sunt așteptate importante oficialități ale județului.