Cartierul Tomis Nord stă pe un butoi cu pulbere: ghetoul persoanelor fără adăpost devine realitate

Blocurile nu sunt staliniste, pentru ca sunt niste constuctii, deci nu au nici o legatura cu un regim politic, iar locuitorii din Tomis Nord nu cred ca locuiesc intr-un cartier de lux. De unde stiu toate acestea? Simplu. Locuiesc in acel cartier, inainte foarte linistit, acum... sa nu mai zic. Nu ca nu as vrea, dar nu am voie sa utilizez un limbaj vulgar. Asa ca, drag alegator, recomandarea pe care i-am facut-o lui AM, o fac si tie.

Răspuns la: Felicitari Primariei Constanta!

Adăugat de : alegator, 3 aprilie 2012

Constanta va deveni anul acesta singurul oras din Romania fara persoane fara adapost, exact ca in orasele Scandinaviei! Un lucru uman, rar in...