Carte de condoleanţe în memoria Reginei Ana, la Constanţa

ULTIMUL MOHICAN REGALIST

In sfarsit a avut loc un eveniment " istoric " | perntru ca urbea tomitana sa afle ca mai exista un sediu al unui partid fantoma care si-a gasit in sfarsit menirea : sa se ocupe de evenimentele funerare , dl Tapliuc fiind seful acestei firme de pompe funebre care a realizat performanta istorica de a -si organiza propria sa ingropaciune . Ce legatura are dl Țap - liuc cu monarhia nu putem intelege . Ramas singur in cavoul cu fantome monarhiste , dl taranist Taplic , in echipament solemn de țăran istoric cu opinci de firma si obiele de matase , si-a pregatit registrele pentru semnaturi , fiind convins ca regalistii de toate varstele si sexele vor da navala sa - si puna destiul pe ele . Pentru ca multimea sa gaseasca sediul fantomaticului partidulet , a indicat ca reper magazinul " Dioda " fara acesta existand riscul ca cetaenii sa caute registrele pentru semnaturi pe la km.4 .Cat timp dl Tapliuc va sta in prag asteptand multimile , ar fi indicat sa silabiseasca volumul intitulat " Istoria PNT " incepand cu momentul in care principele Carol s-a dat in stamba dezertand de pe front pentru a se casatori in secret la Odessa , ocupata de nemti , si in continuare binefacerile de care au avut parte romanii de pe urma lui ca rege si a fiului sau Mihai , pana cand si-a tocmit cu sovieticii si comunistii romani abdicarea , primind despagubiri importante . Daca nu va reusi sa inteleaga ce a vrut sa spuna Pamfil Seicaru in volumul citat , poate cere concursul marelui istoric Hasotti cu care este vecin , liberalii avand cavoul (pardon sediul ) alaturi de cel al PNTCD si alte majuscule si tinichele in coada . Asteptam cu nerabdare reportaje de la fata locului , avand deja presimtiri ca lumea monarhista se va calca pe bataturi de dragul raposatei si a cadavrului viu pe nume Tapliuc .