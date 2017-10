Cârjaliu şi Vrabie se pregătesc pentru „finala“ ACoR

Cârjaliu și Vrabie se pregătesc pentru „finala“ ACoR

Liderul Asociației Comunelor din România (ACoR), Emil Drăghici, spune că, până la numirea unui nou președinte pentru Filiala Constanța a asociației, primarul comunei Cumpăna, Mariana Gâju, va asigura interimatul. Susținerea pe care acesta i-o acordă primarului pesedist pare să-i deranjeze pe ceilalți edili aflați în cursa pentru funcția de lider ACoR Constanța, Cristian Cîrjaliu precizând că, din punctul său de vedere, noul Consiliu Director nu are un președinte. Mai mult, acesta a spus că, dacă Drăghici va lua funcția de vicepreședinte la nivel național succesorului lui Gâju, va solicita retragerea filialei din ACoR și va dispune crearea unei formațiuni independente.„Alegerile vor avea loc după 1 noiembrie. Gâju rămâne interimar“Contactat telefonic, liderul ACoR România a precizat, pentru „Cuget Liber”, că, în cazul în care nu se va găsi o formă de înțelegere între membrii ACoR Constanța, va convo-ca Consiliul Național al asociației.„Nu mi se pare greșit ce s-a în-tâmplat la Constanța. A fost o si-tuație tensionată, însă este normal să se întâmple așa. Este o filială puternică, iar evenimentele petrecu-te în cadrul ultimei Adunări Gene-rale au dovedit că există un foarte mare interes din partea membrilor. Probabil că vom avea o nouă întrevedere după 1 noiembrie. Vom apela la ajutorul Consiliului Național, pentru că s-a ajuns într-o situație care nu este prevăzută în statut. Până atunci, doamna Gâju va asigura interimatul pentru Consiliul Director nou ales. Este ca și în cazul primarilor, când altul este ales, cel de dinainte rămâne la primărie până la depunerea jurământului de către noul edil”, a precizat Drăghici.„Dacă nu obținem funcția de vicepreședinte, ne vom retrage din ACoR“Liderul administrației locale Agigea, Cristian Cîrjaliu, a precizat că are speranța ca, în următoarea ședință, lucrurile să se așeze, având în vedere faptul că „din Consiliul Director fac parte cinci primari PSD”. Acesta a mai precizat că nu a luat legătura cu Mariana Gâju, însă consideră că vor putea găsi o soluție „comună pentru binele ACoR”.Cîrjaliu s-a declarat indignat de „amenințarea” făcută de Drăghici, care, în cadrul ultimei ședințe, ar fi precizat că județul nostru va pierde funcția de vicepreședinte în cadrul ACoR România odată cu excluderea din funcția de președinte a Marianei Gâju.„Membrii Consiliului rămân cei votați. Deocamdată, nu avem un președinte, pentru că, în urma alegerii membrilor Consiliului Director, s-a format o egalitate între mine și Valentin Vrabie. Nu am discutat cu Mariana Gâju pe această temă, pentru că am fost foarte ocupat și ea a fost ocupată. Totuși, sunt convins că vom găsi o soluție comună pentru ACoR. De fapt, aceasta este ideea de bază, să obținem funcția de președinte pentru a aduce o contribuție importantă la activitatea asociației. Noi nu vrem să folosim ACoR ca o armă împotriva Consiliului Județean și a lui Nicușor Constan-tinescu, așa cum își dorește Vrabie. Pentru asta candidează. Sper ca membrii Consiliului Director să înțeleagă acest aspect. Cred că nopțile care au trecut au fost un sfetnic bun pentru toată lumea și vom găsi un numitor comun la următoarea ședință. De altfel, nici nu avem cum să pierdem, pentru că cinci dintre membrii consiliului sunt primari PSD. Vreau să spun că m-a deranjat declarația lui Drăghici, care a spus că dacă doamna Gâju nu va mai fi președinte la Constanța, vom pierde funcția de vicepreședinte ACoR România. Acea funcție aparține județului nostru, nu unei persoane anume. Dacă va proceda așa, vă spun de pe acum că vom ieși din asociație și vom crea o structură independentă în care vor putea intra comunele care nu sunt membre ACoR, din Constanța și de la nivel național”, a declarat Cîrjaliu.„Cîrjaliu este un mic dictator“Primarul comunei Peștera, Valentin Vrabie, a precizat că jocurile politice nu își au locul într-o structură precum ACoR, menționând că nu este de acord cu acele calcule pe care și le fac contracandidații săi. Acesta a spus că se va lupta cu cine este necesar pentru a apăra interesele primarilor, fie ei membri ACoR sau nu, de orice coloratură politică.„Eu sper că între politic și inde-pendență, va câștiga independența. Nu am înțeles de ce ulterior au apărut declarații din partea unuia dintre pretendenții la funcția de președinte, potrivit cărora colegii din alianța USL au trădat. Aici nu este vorba despre reprezentare politică. Eu vreau să folosesc ACoR pentru independența financiară și economică a administrației locale, pentru a ajuta la crearea unor legi care să ducă la o descentralizare reală pentru primăriile din România. Dacă domnul Cîrjaliu vrea președinția ACoR ca să o pună sub biroul lui Nicușor Con-stantinescu, e problema dânsului. De fapt, cred că asta e și ideea, vrea președinția ACoR ca nu cumva cineva să se lupte cu CJC. Eu mă voi lupta cu toate instituțiile care calcă în picioare drepturile primarilor și administraților locale, adică inclusiv cu CJC dacă este nevoie. Este o instituție cu care colaborăm, iar această colaborare nu este întot-deauna una bună. Sunt primării care nu au mai primit niciun ban de patru ani. Voi milita pentru o distribuire corectă a acestor sume, voi cere corectarea erorilor care se fac din cauză că banii sunt distribuiți pe criterii politice și voi solicita ca fiecare primărie să primească fonduri în funcție de necesități. Cu privire la funcția de vicepreședinte ACoR, eu nu sunt așa radical, pierdem o funcție, dar câștigăm mult mai mult. Se pare că domnul Cîrjaliu nici nu a ajuns bine în funcție, că deja se manifestă precum un mic dictator. Vom vedea ce se va întâmpla la următoarea ședință. Până atunci, doamna Gâju asigură interimatul. Eu sper că ceilalți colegi vor lua o decizie gândindu-se ce este mai bine pentru asociație, nu o decizie bazată pe criterii politice”, a precizat Vrabie.