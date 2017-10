Care sunt rezultatele oficiale finale pentru alegerile de la Mangalia

2

Felicitari PopescuV

Pentru cine are ochi sa vada printre randuri ,intentiile politicienilor sunt usor de ghicit.La comentariul tau mai am ceva de adaugat: 1-Dinu Patriciu este numai unul dintre oligarhii romani invitati la ospatul din resursele naturale ale Romaniei.De fapt,toata povestea asta cu Rosia Montana si cu gazele de sist este o batalie dusa intre investitorii straini(prin PDL) si oligarhii romani(prin USL).Si unii si altii se lupta sa puna mana pe bogatiile naturale ale Romaniei.Romanul de rand nu va fi poftit la masa nici intr-un caz si nici in altul.(vezi cazul Dinu Patriciu,pretul petrolului si al benziei etc).Romanul de rand este doar "carne de tun" folosit pentru a castiga o tabara sau alta. 2-S-au reluat discutiile privind impartirea in euroregiuni a tarii.Daca ati observat, USL nu a facut nicio modificare fata de varianta Boc-Basescu. In varianta propusa de USL,noutatea este ca PSD vrea sa puna mana pe "butoanele" euroregiunilor. 3-Sa fie clar,democratia in Romania postcomunista a dat gres.Noi nu suntem in stare sa acceptam o democratie de tip occidental.Prietenia USL-ului cu Rusia nu este intamplatoare.PSD(prin USL) incearca o apropiere de modelul politic rusesc.Ca si acolo in Romania trebuie sa existe un partid unic sau un fel de PARTID CLOSCA (USL in Romania similar cu Rusia Unita in Rusia).Pe langa PARTIDUL CLOSCA trebuie sa mai existe o multime de partide mici,fara personalitate politica dar care la un loc simuleaza un parlament tip occidental.In Republica Moldova este ceva asemanator.Probabil ca tandemul Putin-Medvedev va avea un corespondent in Romania prin cuplul Ponta-Antonescu.In felul asta oligarhii romani vor putea stapani pe deplin tara.In rest saracie,mizerie disparare si o clasa de mijloc slaba.Mai vorbim noi.