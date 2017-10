Care sunt obiectivele prioritare ale Guvernului USL în domeniul politicii fiscale

Filiala Constanța a Partidului Național Liberal reamintește faptul că obiectivul central al politicii fiscale al Uniunii Social Liberale, în perioada în care a USL s-a aflat în Opoziție, în timpul campaniei electorale, dar și in programul de guvernare, l-a reprezentat simplificarea și modernizarea sistemului fiscal. Pe de altă parte, obiectivul imediat, prioritar pentru acest an, este rescrierea Codului Fiscal și cel de Procedură Fiscală pentru a asigura coerență și transparentă, dar și o interpretare facilă.Pe termen scurt, viziunea strategiei fiscal-bugetare a USL este de a concilia nevoia de consolidare fiscală, prin asigurarea unor echilibre macroeconomice sustenabile, cu nevoia de relansare și de creștere economic. Totodată, potrivit deputatului Gheorghe Dragomir, președintele PNL Constanța, un obiectiv prioritar în programul de guvernare îl reprezintă reforma structurilor din cadrul ANAF, urmând modelul statelor performante din UE, reformă care va contribui substanțial la diminuarea corupției din sistem. În consecință, Ministerul Finanțelor își propune să treacă prin Guvern actul normativ în următoarele două săptămâni, iar în primul semestru structura să fie deja operativă.În cadrul programului de reformă a administrației fiscale, agreat și cu FMI și în baza împrumutului de 77 de milioane de dolari de la Banca Mondială, în următorii doi ani, din 217 administrații fiscale va rămâne câte una pentru fiecare județ, iar în orașe și comune rămân puncte de lucru. Pe termen mediu și lung, prosperitatea românilor reclamă o viziune fiscal-bugetară liberală, adică măsuri hotărâte de simplificare fiscală și, totodată, de stimulare fiscală a mediului de afaceri, a clasei de mijloc și întreprinzătorilor care creează locuri de muncă și generează prosperitate și dezvoltare. În acest sens, pentru a sprijini IMM-urile și a stimula investitorii, Ministerul Finanțelor va implementa, în perioada imediat următoare, o nouă măsură fiscală, un ajutor de minimis de până la 200.000 de euro schemă de stat, care e agreată cu UE sub formă de grant. Această măsură se adresează atât firmelor care sunt la început de drum, cât și celor cu activități în derulare, iar obiectivul principal este crearea locurilor de muncă. Sperăm să creăm peste 15 000 de locuri de muncă în acest mod.Pachetul de obiective fundamentale, consolidare fiscală – relansare economică se reflectă în Bugetul pe 2013, care este construit pentru a fi un buget al echilibrului macroeconomic, al responsabilității bugetare și al disciplinei financiare.