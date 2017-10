Care sunt cele trei primăriţe ale Constanţei

Care sunt cele trei primărițe ale Constanței

Alegerile locale au reprezentat o luptă grea pentru toți candidații implicați în cursa electorală. Deși sunt reprezentante ale sexului frumos, candidatele la trei primării din județ și, ulterior, câștigătoarele acestor funcții au luptat fără frică împotriva tuturor celor care s-au dorit primari. Anca Belu, Mariana Gâju și Dorinela Irimia au demonstrat că o femeie poate face treabă la fel de bine ca un bărbat și au câștigat încrederea oamenilor din localitățile în care au candidat. Mariana Gâju, pentru a patra oară primar la Cumpăna Dacă pentru Anca Belu și Dorinela Irimia acest mandat reprezintă un debut în activitatea de lider al administrației locale, Mariana Gâju se află deja la al patrulea mandat, câștigat, ca și celelalte trei, cu un procentaj de aproximativ 80%. „Le mulțumesc oamenilor care au venit să voteze pentru ca noi să putem continua proiectele frumoase și importante pentru localitate. Mulțumesc echipei mele din primărie, fără de care nu aș fi putut face nimic. Mulțumesc echipei mele consilieri, celor cu portofoliu și celor fără, care m-au ajutat oricând am avut nevoie de ei și care au pus osul la treabă în folosul oamenilor din Cumpăna. În plus, vreau să le mulțumesc oamenilor din comună și pentru faptul că m-au ajutat în activitatea mea ca primar. Ei îmi sesizează toate problemele și tot ei au dat dovadă de spirit civic, păstrând liniștea și disciplina în Cumpăna. A fost o campanie urâtă din partea contracandidaților mei, oameni care timp de patru ani nu sunt văzuți și care apar în perioada campaniei pentru a mă împroșca cu noroi. Totuși, locuitorii comunei îmi știu activitatea, iar procentul cu care am câștigat toate mandatele de până acum dovedește că ei nu au dat crezare acestor minciuni”, a declarat Mariana Gâju. Cu privire la proiectele pe care le are în vedere, Gâju a ținut să precizeze că, în zonele în care există deja un sistem de utilități, se va lucra, prin fonduri pe măsura 322, la rețeaua de infrastructură. Valoarea totală a proiectului este de aproximativ 2,5 milioane de euro. Acesta cuprinde lucrări de asfaltare, extindere a rețelei de canalizare, construirea unui centru after-school și reabilitarea Căminului cultural din localitate. Mai mult, zilele acestea, va fi semnat contractul de finanțare pentru campusul școlar, o investiție de 8,5 milioane de lei. Construcția va cuprinde 24 de săli de clasă, un internat, trei ateliere pentru turism și servicii de alimentație publică, cinci laboratoare, o cantină, un club, o sală de sport și 15 garsoniere pentru profesori. În plus, administrația locală are deja în desfășurare un centru medico-social, realizat în proporție de 35%. Valoarea acestui proiect este de un milion de euro. În curs de execuție se află și Centrul multifuncțional pentru tineret, un spațiu dedicat tinerilor din localitate. Anca Belu, victorie la Mihail Kogălniceanu Câștigătoarea Primăriei Mihail Kogălniceanu, penelista Anca Belu, a obținut scaunul de primar cu un procent de 48%, la diferență de aproximativ șase procente de candidatul PSD, fostul primar al localității, Valer Iosif Mureșan. Anca Belu are 44 ani și este de profesie expert contabil. Întrebată ce le transmite locuitorilor din comună, ea a menționat: „Vreau să le transmit oamenilor să aibă încredere, pentru că voi duce la îndeplinire toate proiectele despre care am vorbit în campanie și care fac parte din platforma mea electorală”. Noul primar a menționat că își va începe activitatea prin realizarea unui audit financiar pentru a verifica cum anume au fost cheltuiți banii publici în mandatul lui Mureșan. De asemenea, va fi verificată legalitatea actelor întocmite de fostul primar și de echipa de consilieri a acestuia. În ceea ce privește proiectele ce vor fi demarate în perioada imediat următoare, Belu a menționat: „Până când vom afla care sunt datoriile și ce bani avem pentru implemen-tarea proiectelor, le vom duce la îndeplinire pe cele mai simple. Zilele acestea, avem în vedere transformarea grupurilor sociale din comună în localități. De asemenea, tot zilele acestea, stadionul din localitate va primi numele fotbalistului Sinan Kabul. Ulterior, vom demara proiectele mai ample. Îmi doresc foarte mult ca în satele unde nu există apă curentă să dispară această problemă. Avem în vedere un proiect de alimentare cu apă pentru Palazu Mic și Piatra, apoi vom face lucrări la partea de infrastructură, pentru că străzile arată deplorabil. De asemenea, trebuie să intervenim cât mai rapid la reabilitarea instituțiilor de învățământ în care tronează mizeria și care nu sunt sigure pentru copii”. Anca Belu a ținut să le transmită angajaților din primărie că nu se pune problema de concedieri, așa cum „greșit” au fost informați de „diverse persoane”. Mai mult de atât, penelista spune că își dorește o echipă puternică, de profesioniști, cu care să poată face treabă pentru oamenii din localitate. Dorinela Irimia vrea locuri de muncă pentru oamenii din Saraiu Reprezentata UNPR Dorinela Irimia a câștigat Primăria comunei Saraiu, cu un procent de 62,52%. Pe parcursul campanie, Irimia a dus o luptă grea împotriva principalului său contracandidat, Vasile Băjan, însă în ciuda multiplelor contestații făcute și a „bețelor în roate” puse de simpatizanții fostului edil, Irimia a avut oamenii de partea sa, reușind să scoată un procent bun și să câștige funcția de lider al administrației locale. Menționăm că noul primar al localității Saraiu are 43 de ani și este de profesie inginer. „Acum așteptăm investirea. În cel mai scurt timp, vom da drumul la proiecte, pentru că avem inițiative importante de dus la îndeplinire. Vom analiza care este situația din primărie, pentru că există datorii foarte mari, apoi vom începe proiectele. Avem în vedere realizarea rețelei de alimentare cu apă, dorim să construim două săli de sport și un centru medical de permanență și să creăm locuri de muncă. De asemenea, vrem să dotăm centrul medical cu o ambulanță și să înființăm un serviciu de gospodărire a comunei. Vom face și din bugetul primăriei, dar și din bani de la Uniunea Europeană, pentru că dorim să accesăm mai multe proiecte!”, a declarat Irimia.