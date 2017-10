Care sunt cei mai bogaţi constănţeni

Care sunt cei mai bogați constănțeni

Cu o avere estimată la aproximativ 1 miliard de euro, constănțeanul Gabriel Valentin Comănescu se situează pe locul 10 în topul Capital. Banii săi provin din platformele petroliere pe care le deține, din industria construcțiilor marine și din utilajele pentru foraj. Comănescu este considerat de publicație „omul de afaceri al anului”, iar traiectoria economică a companiilor pe care acesta le deține pare să fie una favorabilă. Gheorghe Bosînceanu are o avere de 165 - 170 de milioane de euro, potrivit Capital, cumulată din domenii de activitate precum shipping, industrie navală, turism și media. Potrivit publicației, Șantierul Naval Constanța a terminat pe profit anul 2010, în ciuda falimentelor cu care se confruntă mai multe șantiere importante din lume. Cifra de afaceri pentru grupul de firme Histria a fost de 200 de milioane de dolari în 2010, cu o valoare totală a activelor de 300 de milioane de dolari.Situat pe locul 33, afaceristul din Eforie Sud, Corneliu Idu, are o avere estimată la 150 de milioane de euro, sumă provenită în mare parte din shipping maritim și portuar și activitatea de transport, atât în România, cât și peste hotare. Pentru constănțeni este cunoscut ca fiind proprietarul clubului de tenis IDU din Mamaia.Verii Nicolae și Ioan Dușu, clasați pe locul 84, dețin o avere comună estimată la 74 de milioane de euro. Aceasta provine din turism, industria de prefabricate și din activitățile desfășurate ca operatori portuari. Compania celor doi este numărul unu în România pe piața producătorilor de BCA. Facem un salt până pe locul 117, unde îl găsim pe Dumitru Martin cu o avere de aproximativ 55 de milioane de euro. Acesta are afaceri în domeniul salubrizării, deținând compania SC Polaris M Holding, în industria navală, în turism și în construcții. Consilierul județean din partea PSD, Ion Dumitrache, se situează pe locul 133 în topul capital cu o avere puțin peste 45 de milioane de euro ce provine din turism, activități în domeniul farmaceutic și operațiuni portuare. Aproape la egalitate cu acesta se află Grigore Comănescu, „drumarul dobrogean”, așa cum este numit de către Capital. El deține o avere estimată la 45-47 de milioane de euro, cu afaceri în turism, extracția de piatră și producerea de beton. A doua parte a clasamentuluiAverea lui Adolf Bâclea, clasat pe locul 164, este de 38 de milioane de euro, iar singura afacere pe care acesta o desfășoară în România este cea de shipping prin compania Cosena. Constructorul Vasile Costea se situează anul acesta pe locul 168 cu o avere de 35 de milioane de euro. Costea este unul dintre puținii afaceriști în domeniul construcțiilor, care au înregistrat creșteri în 2010. Averea consilierului local Felix Stroe se ridică la 34 de milioane de euro, bani obținuți din turism, compa-nia General Taxi și din reparații navale. Stroe se clasează pe locul 177, fiind acționar în nu mai puțin de 13 firme.Florin Cârstocea, situat pe locul 180, a strâns din afacerile cu platformele petroliere și din turism o avere de 35 de milioane de euro. Pe lângă asta, Cârstocea deține firme care se ocupă cu repararea și întreținerea de nave, reprezentanțe de iahturi, activând și în domeniul imobiliar. Șeful Petroconst, Dumitru Cilibia, se situează pe locul 182 cu o avere estimată tot la 35 de milioane de euro obținută din transport petrolier și divertisment. Cilibia este asociat cu fostul ministru al mediului Nicolae Nemirschi și acționar la Aqualand S.A. alături de vărul edilului Radu Mazăre. Ca și Chilibia, Ion Grecu este un „new entry”, pe locul 191, în topul Capital, cu o avere estimată la 31 de mili-oane de euro obținuți din distribuția de energie electrică. Constantin Frățilă este în cădere față de anul trecut când se clasa pe locul 128 în topul Capital. Averea sa este estimată la 30 de milioane de euro. Stere Samara are o avere de 27 de milioane de euro, fiind clasat pe locul 223. Samara este vărul lui Ioan și al lui Nicolae Dușu, alături de care deține acțiuni la operatorul portuar SOCEP. Stere Samara are afaceri în industria alimentară, se ocupă cu comerțul și închirierea de spații comerciale. Ultimii constănțeni milionari clasați în top capital 300 sunt: proprietarul Cardinal Motors, Ioan Precup, pe locul 223, proprietarul hotelului Tomis, Nicolae Bucovală, pe locul 252 și fostul prefect al Constanței, Liviu Brăiloiu, pe locul 267. De asemenea, pe locul 273 este menționată familia Guci, care deține hotelul Dorna din Mamaia, iar pe locul 276 - dealerul auto Nicolae Dimaca.