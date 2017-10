Care sunt averile noilor primari ai Constanţei (II)

Care sunt averile noilor primari ai Constanței (II)

Primarul localității Dobromir, Eugen Iliescu, se poate lăuda cu trei terenuri agricole de peste nouă hectare la Băneasa, precum și un teren în intravilan de 306 metri pătrați tot acolo. Iliescu mai are aici un spațiu comercial de 283 de metri pătrați, precum și un atelier la Dobromir de 130 de metri pătrați. Acesta are un autoturism Logan din 2008 și un Opel din 2007. Totuși, Iliescu are o datorie la bancă de 100.000 de lei. Venitul anual al familiei sale pe anul fiscal precedent se ridică la 118.000 de lei.Liderul administrației locale Ghindărești, Adrian Vartolomei, are două hectare de teren agricol în localitate, precum și o casă de locuit de 200 de metri pătrați. În 2002 Vartolomei a cumpărat un Opel Astra. Venitul său de aproximativ 30.000 de lei pe anul fiscal precedent provine din activitatea de vice în cadrul Primăriei Ghindărești. Vartolomei este președintele organizației locale a PSD.Șeful administrației locale Pecineaga, Lili Pîslaru, posedă două terenuri în intravilanul, respectiv extravilanul localității, în suprafață totală de 101.800 de metri pătrați. Primarul și o casă de locuit tot aici, ce se întinde pe 150 de metri pătrați, un autoturism Volkswagen Golf și diverse alte utilaje agricole și autoutilitare. Venitul său pe anul fiscal precedent provine exclusiv din desfășurarea activităților agricole și se ridică la 100.000 de lei.Fostul viceprimar al comunei Saligny, actualmente primar, Ion Beiu, are patru terenuri, care sunt situate, așa cum era de așteptat, în localitatea pe care o păstorește. În total, acestea se întind pe aproximativ 20 de hectare. Beiu are o casă de locuit, un atelier mecanic, precum și o magazie de cereale de 450 de metri pătrați. Din indemnizația de vice, activitatea agricolă desfășurată atât de Ion Beiu, cât și de fiul său, familia primarului de la Saligny a obținut un venit anual de peste 300.000 de lei. Beiu este liderul organizației PSD din localitate.Primarul comunei Târgușor, Dumitru Dragu, intră și el în categoria primarilor "de țară" cu averi destul de impresionante. Dragu are două terenuri arabile, unul în sectorul intravilan, precum și o casă de locuit în localitate de 110 metri pătrați și un Autoturism Audi din 2006. Din activitatea companiei PFA Dragu pe care primarul o administrează, acesta a obținut suma de 80.000 de lei pe anul fiscal precedent.Primarul comunei Mihail Kogălniceanu, Ancuța Belu, se număra printre cei mai înstăriți primari noi. Alături de soțul ei, Belu a reușit să strângă o avere destul de impresionantă. Primarul are patru terenuri, dintre care două agricole de aproximativ 25 de hectare, iar două în intravilan de 4,5 hectare. Familia Belu deține două spații comerciale, un apartament și o casă de locuit de 227 de metri pătrați. De asemenea, Anca Belu are un tractor achiziționat în 2000, un autoturism Volkswagen, un Nissan Navara din 2005, precum și bijuterii de aur de peste 10.000 de euro. Soții Belu au acțiuni și părți sociale la trei companii, valoarea plasamentelor la zi fiind de 320.000 de lei, dar și datorii la bancă de peste 64.000 de lei. Venitul anual al familiei este de aproximativ 50.000 de lei, bani care provin din salariul Ancuței Belu de la Romanian International Bank, cel de consilier, și de cenzor, precum și din profitul spațiului comercial din Mihail Kogălniceanu. Belu este asociat unic și administrator al SC LOGISTIC EXPERT CONTAB și membru al Corpului Experților Contabili și al Contabililor Autorizați din România Filiala Constanța.O altă doamnă primar a județului, Dorinela Irimia dovedește și ea că femeile pot face afaceri și averi mult mai bine decât bărbații. Irimia are terenuri în intravilan, suprafețe de livadă și pășune în Vrancea și Constanța. Primarul comunei Saraiu are două apartamente și o casă în județ, precum și o locuință de vacanță în Vrancea. Irimia are autoturism Dacia Papuc, un Volkswagen Passat și o Semiremorcă Roman. Primarul UNPR are un depozit bancar în valoare de 100.000 de lei. Din salariul de la compania SC Toporașul Verde SRL, Irimia a obținut un venit anual de 18.000 de lei. Potrivit declarației de interese, Dorinela Irimia este administrator al șase companii și membru fondator al Fundației "Prin Dragi Părinți Teodor și Ioana, Maica Tereza".Primarul comunei Cuza Vodă, Niculae Horneț, deține peste 30 de terenuri agricole, precum și trei terenuri în intravilan. Horneț are o casă de locuit ce se întinde pe aproximativ 2.000 de metri pătrați, cumpărată în 1994. Venitul primarului pe anul fiscal precedent se ridică la aproximativ 60.000 de lei. Banii au fost obținuți din activitatea agricolă, precum și din cea de casier și administrator la SC Horneț Ilie SRL.