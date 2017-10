Care sunt averile consilierilor judeţeni din partea PSD (II)

Care sunt averile consilierilor județeni din partea PSD (II)

"Cuget Liber" a prezentat în urmă cu două zile un material privind conținutul declarațiilor de avere a nouă dintre consilierii județeni din partea PSD. Având 19 consilieri social-democrați "la dispoziție" în ediția de astăzi vor fi "abordați" restul de 10. Menționăm că pagina de internet a Agenției Naționale de Integritate nu conține declarațiile de avere și interese ale fostului primar al Constanței, devenit consilier, Gheorghe Mihăieși.Directorul General al Muzeului de Artă Populară Constanța, Maria Magiru are două apartamente, de 78, respectiv 52 de metri pătrați și un spațiu comercial de 220 de metri pătrați. Magiru mai are un autoturism Skoda Octavia din 2010 și un depozit bancar în valoare de 10.000 de euro. Venitul anual al familiei Magiru atinge aproximativ 80.000 de lei. Acesta provine din salariul pe care pesedista l-a primit de la Muzeu, precum și din drepturi de proprietate intelectuală, închirieri de locuințe și pensia soțului. Mircea Titus Dobre deține un teren în intravilan de 1.181 de metri pătrați, precum și două apartamente la Constanța. Dobre are ceasuri de 8.000 de euro și un debit la bancă de 108.000 lei cu data scadentă în 2041. Din dividendele și salariul obținut de la Dobre & Fiii SRL, pesedistul a strâns un venit anual de aproximativ 100.000 de lei. Laurențiu Marius Marin are un autoturism Volkswagen Golf din 2006, bijuterii și o colecție de numismatică de aproximativ 5.000 de euro fiecare. Acesta deține acțiuni și părți sociale la două companii, iar venitul său anual trece de 18.000 de lei. Banii provin din activitatea de consilier și cea desfășurată ca membru al Con-siliului de Administrație din mai multe instituții sanitare, precum și de la coaforul soției. Dumitru Florea are trei terenuri arabile în suprafață totală de 36,4 hectare, o locuință de vară de 58 de metri pătrați, precum și o casă la Constanța de 236 de metri pătrați. Florea a cumpărat în 2005 un Honda CRV 4 în sistem leasing, iar în 2008 un autoturism Honda Acord. Acesta are un depozit bancar de 64.000 de lei, iar la secțiunea dedicată altor active producătoare de venituri amintește mai multe tractoare și utilaje agricole. Acesta are o datorie la Central Leasing București în valoare de 150.000 de euro, iar venitul său anual se ridică la aproximativ 250.000 de lei. Dumitru Florea este administrator la compania SC Semper Florens SRL și desfășoară activități agricole.Președintele UDTR, Osman Fedbi, are o casă de 150 de metri pătrați la Constanța, dar și o datorie la bancă pentru un credit de locuință în valoare de 22.000 de dolari. Din salariul de director de ziar, cel de redactor, de tehnician radio și cel de consilier, Febdi a obținut un venit anual de peste 80.000 de lei.Pesedista Ioana Elena are cinci terenuri în intravilan ce se întind pe 2.866 de metri pătrați și un spațiu comercial de peste 200 de metri pătrați. În 2011, aceasta a depus suma de 100.000 de lei la bancă, iar venitul său anual pe anul fiscal precedent se ridică la aproximativ 40.000 de lei. Consilierul județean este administrator și asociat la compania SC Cincizeci Plus SRL. Panait Anghel deține două locuințe de 37 de metri pătrați, respectiv 86 de metri pătrați. Anghel are trei autoturisme: un Volkswagen Touareg, un Ford și un Audi. Pesedistul a acordat un împrumut în valoare de 6.500 de euro, dar are datorii la bancă de 66.600 de lei. Venitul anual al familiei se ridică la aproximativ 90.000 de lei. Banii provin din salariul obținut de la Universitatea Ovidius, Universitatea Cantemir, Fundația Gaudeamus, Telegraf Advertising SRL, precum și din indemnizația de creștere a copilului primită de soție. Cornel Panait are cinci terenuri la Năvodari, Agigea și Crucea, cinci apartamente, la Constanța și București, trei case pe litoral și o casă de vacanță la Agigea. Familia Panait are 23 de conturi la bancă, în euro, dolari și lei. În plus, acesta deține acțiuni și părți sociale la nouă companii. Venitul anual al familiei pesedistului trece de 1.000.000 de lei, bani ce provin din închirierea mai multor locuințe, salariul de rector, activități agricole și profitul companiei SC GAAD Invest Internațional SRL Constanța. Directorul Piețe Târguri și Oboare, Nicolae Stelian Fronescu, are un apartament la Constanța de 63 de metri pătrați și două autoturisme: un Opel din 2006 și o Skoda din 2009. Acesta are datorii la bancă în valoare totală de 57.600 de lei . Din salariul de la RAEDPP și activitatea de economist a soției desfășurată tot în cadrul aceleiași instituții, familia Fronescu a obținut un venit anual de aproximativ 100.000 de lei. Fronescu este asociat în compania Ronin Trade SRL și membru în Consiliul de Administrație al RATC Constanța.