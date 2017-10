Care este situaţia în PNL Constanţa, cu două luni înainte de alegeri

Care este situația în PNL Constanța, cu două luni înainte de alegeri

Președintele Organizației Județene a PNL Constanța, deputatul Gheorghe Dragomir, a organizat, ieri, o conferință de presă în cadrul căreia a anunțat că au fost validate dosarele a 63k de candidați pentru funcțiilek, de primari ai PNL la alegerile locale din 5 iunie.Gheorghe Dragomir a preci-zat că toți aceștia vor fi reverificați înaintea depunerii dosarelor la Biroul Electoral Județean Constanța. Dosarele vor fi verificate atât la candidații pentru funcția de primar, cât și la cei ce vor mandate de consilieri locali sau județeni. Pe de altă parte, Dragomir a spus că, în comuna Ciobanu, PNL va trebui să găsească alt candidat pentru primărie, deoarece actualul șef al administrației publice locale, Tudorel Gurgu, a plecat de la PNL la PSD.În altă ordine de idei, el a mai declarat că, potrivit unui sondaj făcut în comuna Lumina, fostul primar Roman, care este candidat PNL la alegerile din iunie, are șanse să câștige.„Fostul primar al comunei Lumina, domnul Roman, are șanse să câștige primăria. Potrivit unui sondaj, el are 28%, iar actualul primar Dumitru Chiru are 35%. Mai este un candidat, Viorel Po-pescu, creditat cu 10%”, a spus Gheor-ghe Dragomir.În ceea ce privește orașul Murfatlar, aici PNL nu și-a desemnat, momentan, candidatul. „La Murfatlar, avem doi liberali înscriși în cursa internă, respectiv, Vlădoi care are 28% și Cojocaru, cu 24%. Vom vedea care va merge în cursa pentru primărie. La Năvodari, urmează să se anunțe candidatul. Există și acolo un sondaj și se va prezenta situația în câteva zile. De asemenea, mai avem de stabilit candidatul la Saraiu”, a adăugat liderul liberalilor de la județ.În plus, el a mai spus că încă nu este definitivată lista candidaților pentru Consiliul Județean Constanța, dar în aproximativ 10 zile, ea va fi făcută publică.În altă ordine de idei, președintele PNL Constanța, Gheorghe Dragomir, a fost întrebat ce părere are despre situația creată, miercuri, în cadrul ședinței Consiliului Local Municipal Constanța, atunci când cei patru aleși liberali au votat împotriva acordării titlului de cetățean de onoare al municipiului Constanța, prof. univ. dr. Gheorghe Dumitrașcu.„Pot să-mi exprim un punct de vedere personal. Tot timpul, hotărârile în Consiliul Local Municipal Constanța au fost luate doar cu voința PSD. Oare cele patru voturi ale PNL au încurcat majoritatea? Cine a votat împotrivă de la PSD? Dacă Făgădău și oamenii săi votau, proiectul trecea. Este un subiect fals, a fost un vot pur politic. Nu au existat consultări înainte pe acest subiect. Tot respectul pentru profesorul Dumitrașcu, dar nu poți despărți omul politic de profesor.Nu putem ignora toate atacurile lui la adresa PNL, mai ales din perioada cât a fost parlamentar. Comportamentul politic și declarativ a contat. Din acest punct de vedere, decizia PNL a fost corectă. Profesorul Dumitrașcu merita să fie cetățean de onoare, politicianul nu. Cine a oprit PSD, care a inițiat proiectul, să-și asigure majoritatea? Cine a votat împotrivă de la PSD?”, a răspuns Gheorghe Dragomir.Reamintim că, miercuri, prof. univ. dr. Gheorghe Dumitrașcu a primit vot negativ în CLM Constanța pentru atribuirea titlului de cetățean de onoare. Proiectul a picat în urma celor șase voturi împotrivă - patru de la liberali (Radu Bogdan Matei, Stelian Gima, Raluca Trandafir și Sorina Tușa), unul de la consilierul independent Tudorel Chesoi și un vot venit din partea unui ales al PSD-ului, al cărui nume nu se cunoaște, deoarece votul a fost secret.Proiectul ar fi avut nevoie de un singur vot favorabil ca să fie pus în apli-care, scorul final fiind de 15 „pentru” și 6 „împotrivă”. Situația a fost penibilă și umilitoare, cu atât mai mult cu cât Gheorghe Dumitrașcu se afla în sală deoarece fusese invitat la eveniment de viceprimarul Decebal Făgădău.