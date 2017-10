CARE AR TREBUI SĂ FIE PRIORITĂŢILE CONSTANŢEI?

2

Vrem apeducte,arene si temple marete

Daca dorim sa intelegem "Fenomenul Fagadau" trebuie sa ne intoarcem putin in istoria politicii romanesti din ultimii 40-50 de ani.Toti politicienii,mari sau mici,ajunsi la putere sunt cuprinsi de patima grandorii sau preocupati de imaginea lor personala.Pentru ca sunt incompetenti sau slab pregatiti,micimea gandirii lor este recompensata prin grandoarea discursului sau chiar prin volumul,amploarea "realizarilor" marete din mandatul lor.Numai asa ne impresioneaza.Ei nu se pot concentra pentru ca sunt incapabili sa sintetizeze,sa extraga esenta dintr-o multime de probleme politice sau sociale ale prezentului.Nimic despre starea comunitatii,nimic despre trecut sau viitor."Fenomenul Fagadau" nu face exceptie.Si pentru ca spuneam ca "fenomenul" este strans legat de trecutul recent al politicii romanesti,trebuie sa pomenim cateva realizari marete din ultimii 45-50 de ani:cel mai mare palat al poporului,cea mai mare catedrala,cea mai mare geamie din Europa,cel mai mare stadion,magistrale suspendate in Bucuresti,bazar ca la Isanbul,lift pe plaja Modern,accente verticale cu 20 de etaje,etc.Istoricii viitorului nu vor consemna prezenta noroaielor din cartierele orasului sau numarul gropilor din asfalt ,trotuarele sparte,conflictele din parcari,etc.Fenomenul grandorii isi are originea in vizitele tov. N. Ceausescu din China si Coreea de la inceputul anilor 1970.In aceste doua tari si azi sunt orase intregi nelocuite dar ridicate de dragul da a-i impresiona pe vizitatori.Asa arata nimicul ridicat la nivel de politica de stat.Ca sa-i dau un raspuns domnului C.Zaporojan,eu cred ca in Constantea avem nevoie de un Colosseum,asa ca sa moara americanii de ciuda,sa vada lumea ce mare a fost impartul Nero Caesar Augustus. Ca sa vada lumea ce mare este Fagadau si ce mic a fost Mazare idiotul care a demolat orasul Constanta.