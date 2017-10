Consiliul Județean Constanța „își face vânt“ și mai alocă niște fonduri

Cântăm vara, plătim iarna

Vineri, 19 octombrie, începând cu ora 13,00, va avea loc o nouă ședință ordinară a Consiliului Județean Constanța. 57 de proiecte de hotărâri îi vor ține în priză pe consilierii județeni, printre ele remarcându-se vreo două cu SC Domeniul Public și Privat Județean SRL Constanța (care au toate șansele să schimbe configurația politică și să creeze noi alianțe la nivelul CJC), dar și cele prin care se alocă, retroactiv, bani pentru achitarea datoriilor de la festivalurile de la Mamaia și pentru competiția „Class One Romanian Grand Prix”. Pe ordinea de zi a ședinței de vineri se mai regăsesc, printre altele, proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico - economice pentru obiectivul de investiții „Locuințe protejate de tip familial pentru persoane cu handicap“ la Cumpăna, cel pentru modificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe 2007 al SC Domeniul Public și privat Județean SRL Constanța, proiectul referitor la reactualizarea listei de investiții a RAJDP Constanța, aferentă anului în curs, dar și cele două proiecte de hotărâri referitoare la Direcția de Pază a Județului Constanța. Nu lipsesc nici din această ședință proiectele de hotărâri pentru acordarea de ajutoare sociale, la care se mai adaugă alocarea a 200.000 lei pentru CS Volei 2004 Tomis Constanța, 2.267.510 lei către Rugby Club Județean Farul Constanța, 20.000 lei pentru Clubul Sportiv Rugby Callatis Mangalia, 7.000 lei pentru Cupa Presei la Pescuit Sportiv, dar și 15.000 lei în vederea organizării vizitei secretarilor generali din Ungaria la Constanța, vizită care a fost programată pentru începutul lunii octombrie dar despre care nu se știu prea multe. RAJA „electrocutează“ De 14 hectare de teren la Poarta Albă și alte aproape 28 la Biruința (comuna Topraisar) are nevoie SC RAJA SA pentru a-și monta 21 de turbine eoliene. RAJA vrea să își producă singură energia electrică de care are nevoie, motiv pentru care, a solicitat Consiliului Județean Constanța să îi înlesnească accesul la terenurile pe care a pus ochii pentru a realiza două parcuri eoliene. În acest sens, pe ordinea de zi a ședinței de vineri, se regăsește proiectul de hotărâre privind aprobarea solicitărilor de preluare în administrarea Consiliului Județean Constanța a unor terenuri situate în comunele Topraisar și Poarta Albă. La sfârșitul lui august, la Constanța s-au desfășurat festivalurile de muzică ușoară și cel de muzică populară de la Mamaia. Cum bugetele alocate pentru cele două evenimente nu i-au satisfăcut pe organizatori, consilierii județeni se văd nevoiți ca în ședința de vineri să mai aloce niște bani, fie ei și retroactiv, pentru a mai acoperi din cheltuielile „artistice”. Este vorba despre suma de 46.000 lei pentru festivalul de muzică populară, bani necesari pentru acoperirea cheltuielilor de cazare și masă, și alți 61.600 lei pentru a suplimenta bugetul festivalului de muzică ușoară de la Mamaia, de anul acesta. Și de această dată, banii sunt necesari tot pentru acoperirea cheltuielilor de cazare și masă. 