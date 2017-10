Candidatura lui Sorin Greavu la Primăria Constanţa, în balanţa PNL - PD-L

Candidatura lui Sorin Greavu la Primăria Constanța, în balanța PNL - PD-L

Discuțiile pe marginea candidaturii lui Sorin Greavu la Primăria Constanța au fost catalogate de unii ca fiind timpurii și asta în situația în care, într-un exercițiu demonstrativ care s-a aflat la a treia ediție în iunie anul trecut, reprezentanții partidelor care se dădeau puternici și cu reale șanse de câștig au ieșit din competițiile electorale cu coada între picioare. Sunt însă și politicieni constănțeni care, cel puțin la nivel declarativ, salută inițiativa lui Greavu și, așa cum reiese din declarații, lasă o poartă deschisă comunicării și unor posibile viitoare negocieri. Pentru moment, PD-L și PNL ar putea fi, teoretic, singurele partide care s-ar putea arăta interesate de o colaborare cu cel care s-a declarat decis să se regăsească pe buletinul de vot la proximele alegeri locale. Liberalii nu se grăbesc să ajungă la tratative cu Greavu „Ce pot să vă spun eu despre candidatura lui? Trăim într-o țară liberă și fiecare poate candida”, a fost reacția lui Victor Manea, fostul candidat al liberalilor la Primăria Constanța, la auzul veștii că Sorin Greavu va intra în cursa pentru fotoliul de primar. El nu a putut vorbi nici despre șansele lui Greavu și nici despre eventualitatea acordării unui sprijin politic acestui candidat. „Este problema dumnealui dacă va candida independent sau din partea unui partid”, a încercat să ofere un răspuns Manea. El nu s-a putut pronunța nici cu privire la intenția sa de a se înscrie din nou într-o competiție cu Radu Mazăre. „Mai sunt trei ani până atunci. Mai vedem. Este greu de spus. Pe scena politică, se pot produce foarte multe schimbări, iar înscrierile se fac cu o lună înainte”, a spus relaxat Manea. Senatorul liberal Puiu Hașotti a fost luat prin surprindere de gestul lui Greavu. „Nu pot decât să îi urez mult succes! Dacă este un candidat puternic, în stare să îl bată în această competiție pe Mazăre, îi doresc să reușească”, a declarat Hașotti. Nici Hașotti nu a putut spune dacă au existat discuții între PNL și Greavu. „Poate a purtat discuții cu ceilalți colegi, dar cu mine nu a avut”, a mai spus el. Referitor la posibilitatea de a-l susține în 2012, Hașotti a remarcat că decizia va fi stabilită la nivelul conducerii și nu personal. „Nu îl cunosc. Trebuie să îl cunosc și apoi să mai discutăm. Și, oricum, o astfel de decizie se ia la nivelul conducerii municipale. Trebuie să analizăm cu toții această variantă”, a punctat el. Cu toate acestea, Puiu Hașotti a precizat că, în primăvara lui 2010, PNL Constanța își va anunța candidatul pentru conducerea administrației locale. „Noi ne ocupăm acum de prezidențiale. După ce se vor termina alegerile, vom începe explorările pentru a găsi candidații pentru alegerile locale din 2012. Cel mai târziu în luna mai a lui 2010, vom avea o propunere pentru Primăria Constanța. Nu ar fi exclus ca aceasta să apară și mai devreme”, a ținut să completeze el. Liderul interimar al PNL Constanța, Aurel Butnaru, nu a putut comenta intenția lui Greavu. „Oricine poate să candideze. Dacă vrea să candideze, să candideze. Este foarte bine. Și trebuie să candideze cât mai mulți. Îl cunosc foarte puțin. Ne-am întâlnit o dată sau de două ori, dar pe alte probleme”, a declarat Butnaru. Despre șansele noului pretendent la titlul de primar, președintele interimar a remarcat: „Orice soldat are în raniță bastonul de mareșal. Deocamdată, din ce am văzut, domnul Mazăre nu ar mai vrea să candideze. Vom vedea ce se mai întâmplă în doi ani și jumătate”. În viziunea lui Butnaru, singura posibilitate de a-l susține pe Sorin Greavu este înscrierea în partid. „Dacă se înscrie în partid și devine membru PNL, atunci l-am putea sprijini”, a încheiat el. Singurul lider liberal care a fost mai ferm în declarații a fost actualul vicepreședinte al Filialei PNL Constanța, Dănuț Culețu. El a salutat intenția lui Sorin Greavu de a se înscrie în cursa pentru Primăria Constanța. „Îl cunosc foarte bine. Apreciez hotărârea, ambiția, tenacitatea, vigoarea sa. Când intră într-o dispută știe să se bată. Este tânăr, întreprinzător, un om de afaceri de succes, uneori tranșant. Are, fără îndoială, calitățile pe care ar trebui să le aibă un primar”, l-a caracterizat Culețu. Fostul prefect a mai declarat că, până acum, nu au existat discuții între liberalii constănțeni și Sorin Greavu privind o posibilă susținere politică la alegerile din 2012. „Trebuie să vedem dacă el este hotărât să candideze. Am văzut că și-a exprimat intenția. Oricum, pe noi ne preocupă această problemă și luăm în calcul toate variantele. Vom ajunge la masa discuțiilor și cu el, fără nici un fel de probleme, dacă se hotărăște să candideze”, a adăugat el. În opinia sa, pentru un candidat, cea mai bună variantă de a se lansa în lupta pentru Primăria Constanța este varianta susținerii politice. „Deși la nivelul electoratului există o lipsă de încredere în partide, acestea rămân o rampă de lansare foarte bună pentru un candidat, pentru că îi pot asigura succesul”, a fost de părere Culețu. Pedeliștii mizează pe oamenii lor „valoroși” De cealaltă parte, pedeliștii constănțeni care nu și-au anunțat nici ei oficial un candidat la Primăria Constanța, gata să se antreneze trei ani pentru o competiție deloc ușoară, privesc, de asemenea, oarecum detașați problema. Deputatul Constantin Chirilă s-a arătat bucuros de intenția lui Sorin Greavu de a accede în fruntea administrației locale constănțene. „Constănțenii trebuie să înțeleagă că există oameni care se pot apropia cu sufletul de acest oraș și nu trebuie să ne rezumăm la o singură opțiune”, a declarat Chirilă. Deputatul a specificat că o candidatură independentă nu este deloc ușoară, iar în ceea ce privește susținerea PD-L, Chirilă s-a grăbit să replice: „Domnul Greavu nu este membru PD-L”. În plus, deputatul pedelist a completat că partidul „are oameni destui și buni care să își asume o astfel de candidatură. Există oameni valoroși în PD-L care se pot înscrie în cursă”, a spus Chirilă, asigurându-ne totodată că partidul va ieși destul de curând cu un candidat pentru funcția supremă la cârma Constanței. Democrat-liberalul Laurențiu Mironescu s-a bucurat că Sorin Greavu a luat atitudine, anunțându-și intenția de a candida. „Nu voi putea fi prea obiectiv pentru că îmi este foarte bun prieten. Este un băiat absolut deosebit, un om de valoare. Dacă va candida, va fi un adversar redutabil pentru Radu Mazăre”, a declarat el. „Știu că are niște păreri foarte determinate privind felul în care ar trebui condusă Constanța și probabil și de aici acest pas pe care l-a făcut”, a mai spus Miro-nescu. În privința susținerii politice pe care i-ar putea-o acorda PD-L, Mironescu a remarcat că „este destul de devreme” pentru a se putea pronunța pe această temă. Pe de altă parte, el a fost de părere că Greavu ar avea mai multe șanse de succes dacă ar avea în spate „mașinăria politică” a unui partid. Trebuie menționat faptul că unul dintre pedeliștii constănțeni care s-ar părea ca se pregătește pentru a candida la aceeași funcție este chiar liderul organizației județene a partidului, senatorul Mircea Banias. Potrivit unor surse din partid, el se află în străinătate și nu l-am putut contacta telefonic vineri pentru a-și exprima opinia în legătură cu recent anunțata candidatură a lui Sorin Greavu.