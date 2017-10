Candidatul USL la prezidenţiale poate fi din PSD, dar atunci PNL ar prelua guvernul

Candidatul USL la prezidențiale poate fi din PSD, dar atunci PNL ar prelua guvernul

Președintele PNL Crin Antonescu a explicat că USL ar putea desemna un candidat din partea PSD pentru prezidențiale, dacă pesedistul ar fi cel mai bine clasat în sondaje, dar atunci premierul dat de PSD ar demisiona și guvernul ar fi preluat de liberali.„Nicăieri în protocolul acela nu scrie că PNL are candidatul la președinție, cu atât mai puțin că pe el îl cheamă Antonescu sau știu și eu cum, sau că PSD are poziția de prim-ministru. Pe ipoteza asta se spune foarte clar însă că există o repartiție bipolară a acestor poziții. Ca să discutăm practic, se întâmplă în felul următor: presupunem că ajungem la alegeri, dă Dumnezeu, trăim, mai facem alegeri, le câștigăm și USL trebuie să desemneze un premier. Dacă asta s-ar întâmpla mâine, așa cum am și spus, și cum vedeți că ne și comportăm cumva public, încercăm să conturăm niște posturi pentru liderii Uniunii, probabil, nu am o decizie în sensul acesta, sigur că aș strânge partidul, dar probabil că ar merge pe desemnarea liderului PSD, Victor Ponta, premier”, a explicat Antonescu înțelegerea de la nivelul USL, potrivit comunicatului transmis de Biroul de presă al PNL.