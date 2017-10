Candidatul USL de la Mihai Viteazu, acuzat că supraveghează alegătorii din secţia de votare

Candidatul USL de la Mihai Viteazu, acuzat că supraveghează alegătorii din secția de votare

Florin Gheorghe acuză o frauda marca USL a fost semnalata in localitatea Mihai Viteazu din judetul Constanta. Candidatul USL, actualul primar al localitatii sta in interiorul sectiei de votare, in timp ce candidatul PDL este oprit sa intre in aceeasi sectie. Este un nou incident marca USL, din randul numeroaselor nereguli constatate in procesul de votare din judetul Constanta.PDL Constanta crede ca se incearca o fraudare masiva a alegerilor locale de catre puterea locala USL. In acest context cerem imperativ autoritatilor statului sa isi faca datoria, si sa nu impiedice procesul de votare.