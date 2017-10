Candidatul pe care PNL îl va susţine pentru funcţia de premier trebuie să fie preşedintele partidului

1

VREA SA FIE PREMIER

Prin declaratiile sale , dl Orban demonstreaza ca intre el si Dragnea nu este nicio deosebire , ba mai mult , crede ca daca a fost implicat in probleme financiare de natura penala , a facut-o in interesul partidului si nu si-a insusit niciun ban , dupa cum si Dragnea este convins ca a actionat la alegerile care i-au adus condamnarea , in interesul partidului . Asa o fi , dar dl Orban se face ca nu stie un lucru : sunt situatii in care banii primiti sau ceruti incalcand prevederile legale , sunt folositi in folosul partidului , nu in scopuri personale decatre lider. Dar , acest fapt nu contribuie in sens pozitiv la educarea maselor , si este periculos chiar si pentru moralul liderului . De regula , coruptia pentru motive onorabile va fi urmata de coruptia pentru motive neonorabile , o parte din bani fiind folositi penbtru scopuri personale . Este absurda si daunatoare pretentia ca seful partidului care a castigat alegerile sa fie obligatoriu premier . Poti fi un foarte bun politician ( ceea ce in Romania nu exista in sens pozitiv ) dar sa nu te pricepi in problemele care tin de guvernare : legislatie , economie , finante , justitie etc . Oricum, premierul are doar rolul de vataf , in conditiile in care Romania nu are oameni de stat de mare valoare . Din acelasi motiv aratat de Orban , si Dragnea pretinde ca poate si are dreptul sa fie premier . Pretentia formulata de Orban demonstreaza faptul ca nu exista conducator de partid care sa nu SE comporte dupa modelul Regelui Soare : " partidul sunt eu ".De aceea , daca liderul este atacat personal , prima lui grija este sa lase impresia ca atacul este indreptat impotriva partidului . Cand vor intelege cetatenii faptul ca un lider trebuie sa fie fara pata , in afara de orice banuiala , omul care demonstreaza prin faspte ca este gata sa-si sacrifice interesele personale pentru realizarea intereselor generale ?