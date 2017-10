„Candidatul PDL la prezidenţiale trebuie să preia bagajul de principii al lui Traian Băsescu“

1

ALI BABA IN FUSTA

Ce este mai grav: sa injuri sau sa FURI, madam ali baba in fusta.Ai si dreptate cu "sa privim inainte", pentru ca " sa mergem inainte , ca tot mai bine era inainte". In rest va dorim o viata in chinuri si mangaiati de toate bolile pamantesti si nu numai atat.JAVRE NENOROCITE