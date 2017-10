Candidaţii PPDD Constanţa şi-au prezentat programul electoral la Clubul SNC

Candidații PPDD Constanța și-au prezentat programul electoral la Clubul SNC

Organizația Județeană Constanța a Partidului Poporului Dan Diaconescu (PPDD) a organizat, ieri seară, începând cu ora 17.00, la Clubul SNC situat pe Bulevardul Tomis o întâlnire între candidații din Municipiul Constanța pentru alegerile parlamentare din 9 decembrie 2012 cu electoratul constănțean.În fața membrilor și a simpatizanților și-au prezentat programul electoral candidații PP-DD Nicolae Șandru (Colegiul nr.6 Camera Deputaților), Mircea Stoian (Colegiul nr.7 Camera Deputaților), George Andrei Popescu (Colegiul nr. 8 Camera Deputaților) și Sali Negiat (Colegiul nr. 3 Senat). Alături de ei, pe scenă s-au aflat președintele Organizației Județene a PPDD Constanța, Gheorghe Slabu, președintele Organizației Municipale a PPDD Constanța, Dede Perodin, și alți colegi de partid.„Din întâlnirile cu cetățenii am aflat că oamenii nu sunt mulțumiți de cum decurg treburile în această țară. Trebuie combătut șomajul, redresată agricultura. Autoritatea statului trebuie întărită. Trebuie să combatem criminalitatea și corupția. În final, cred că este de datoria noastră ca partid nou să redăm țara românilor, iar Partidul Poporului Dan Diaconescu poate face acest lucru dacă ajunge la guvernare”, a spus Nicolae Șandru, candidatul PPDD pe Colegiul 6 Camera Deputaților.Și Mircea Stoian, candidatul PPDD pe Colegiul 7 a reiterat cele spuse de Șandru.„Partidele care au fost la guvernare au arătat ce pot face. Este timpul ca ele să meargă la groapa de gunoi. Noi suntem un partid nou care poate să ajute românii doar dacă vom ajunge la guvernare”, a declarat Mircea Stoian.La rândul său, tânărul George Andrei Popescu care candidează pentru un post de deputat în Colegiul 8 a precizat, printre altele, că este mândru deoarece a devenit membru al Partidului Poporului Dan Diaconescu.„Sunt mândru deoarece sunt membru al acestui partid. Este singurul care acordă o șansă tinerilor din România de a accede în politică. Sloganul meu de campanie este „Tinerețea aduce schimbarea!” care ar putea deveni chiar sloganul partidului pentru că Partidul Poporului Dan Diaconescu încurajează tinerii”, a spus George Andrei Popescu.Prezent la evenimentul de ieri seară, candidatul PPDD la Colegiul 3 Senat, Sali Negiat, a spus că formațiunea politică pe care o reprezintă este singura care are soluții pentru redresarea economiei.„Mă doare sufletul când văd cum tinerii pleacă din țară. Este unul din motivele pentru care eu candidez. Trebuie să ne apucăm de treabă pentru a stopa acest fenomen. PPDD vine cu soluții viabile pentru a repara ce mai este de reparat în țara noastră. Eu candidez într-un partid care mi-a creat condiții de a spune adevărul. Am ajuns să fim o țară care nu atrage investitori și nu creează locuri de muncă. Trebuie stopată de urgență plecarea tinerilor din țară iar partidul nostru are soluții pentru astfel de lucruri”, a spus Sali Negiat la întâlnirea de aseară cu electoratul.La finalul discursurilor, președintele PPDD Constanța, Gheorghe Slabu, a menționat că se bucură nespus de mult pentru că oamenii sunt receptivi la întâlnirile pe care le au cu cei de la PPDD și le-a transmis să sondajele situează PPDD pe locul doi, după USL.„Dan Diaconescu duce o luptă acerbă la Târgu Jiu unde se luptă în același colegiu cu premierul Victor Ponta. Chiar și așa, preocupat cu campania sa, nu a uitat pe nimeni și îi salută pe toți constănțenii. Sper ca ziua de 9 decembrie să fie o zi fericită pentru români, atunci când Partidul Poporului Dan Diaconescu va ajunge la guver-nare. Atunci, cu siguranță, lucrurile vor merge mai bine în țara asta”, a spus Gheorghe Slabu.Evenimentul s-a încheiat cu un spectacol de muzică, cei prezenți fiind invitați la dans, „un mic antrenament pentru o mare bucurie care va fi pe 9 decembrie”, după cum a spus unul dintre membrii marcanți ai partidului.