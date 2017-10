Candidaţii, la vot

Candidații, la vot

01 Decembrie 2008

Potrivit Legii nr. 35/2008, candidații au avut dreptul de a vota într-una din secțiile de votare arondate colegiului în care au candidat, chiar dacă nu aveau localitatea de domiciliu în acea zonă. Banias, matinal Ieri, unul dintre cei mai matinali cetățeni cu drept de vot din Constanța a fost liderul PD-L Constanța, Mircea Banias, el însuși candidat la un mandat de parlamentar pe Colegiul 4 la Senat. Banias a votat ieri dimineață, la ora 9, la secția 127, de la Liceul Decebal din Constanța. La ieșirea din cabina de vot, aspirantul democrat-liberal la un fotoliu de senator a declarat: „Am votat pentru o clasă politică nouă, care să lucreze în folosul oamenilor. Am convingerea că acest vot uninominal, chiar dacă nu e forma perfectă, este un pas înainte și, cu siguranță, în viitorul Parlament vor fi oameni interesați de binele românilor”. Președintele Organizației Județene a amintit, de asemenea, că scorul propus la acest scrutin este „cu cinci procente mai mare decât cel de astă vară”, ceea ce, în numărul de mandate înseam-nă, conform explicațiilor lui Banias, „patru mandate de deputat și unul de senator”. Mironescu, „o liniște foarte ciudată” La ora 11, candidatul PD-L pe Colegiul nr. 7, Laurențiu Mironescu, a votat și el la secția nr. 505, din comuna Valu lui Traian. După ce inițial i s-a refuzat dreptul la vot pe motiv că nu locuiește în perimetrul arondat respectivei secții de votare, membrii biroului au revenit asupra deciziei, în urma unui telefon la Biroul Electoral Județean. La ieșirea de la vot, Mironescu a declarat că se simte împăcat cu propria prestație, în această campanie făcând dovada limitei sale superioare. „Trăiesc o liniște foarte ciudată. Atât eu cât și colegii mei am făcut tot ce era omenește posibil”, a declarat Mironescu. Prima confruntare cu electoratul în sistem uninominal a fost „o provocare” pentru pedelist. „Campania nu a fost total diferită față de campania pentru vechiul sistem de vot pentru că eu am tratat de fiecare dată cu responsabilitate confruntarea cu electoratul”, a spus Mironescu. Spre deosebire de acum patru ani, pedelistul a constatat că a fost o campanie destul de civilizată, nu au mai fost injurii din partea adversarilor politici, singurul păcat fiind acela de a avea o „expunere mai mult decât dominatoare”. Liberalii Dragomir și Hașotti, alegători de Năvodari În jurul orei 10,30, dar ceva mai spre nordul județului, și anume la Năvodari, votau ieri și liberalii George Dragomir și Puiu Hașotti, candidați pe Colegiul 1 la Camera Deputaților, respectiv Colegiul 1 la Senat. Imediat după ieșirea din cabina de vot, vicepreședintele liberal Puiu Hașotti, a afirmat că a votat „cu încredere că votul cetățenilor este suveran, pentru mai binele tuturor, pentru o Românie normală, pentru o Românie mândră și prosperă, dar și pentru ca tuturor cetățenilor României să le fie mai bine”. Liderul PNL a ținut să men-ționeze totodată că, în opinia sa, „prezența la vot din Năvodari (n.r. - în orașul Năvodari, la ora la care au votat cei doi liberali, sute de locuitori se îndreptau spre secțiile de votare, în timp ce cozile din secții erau de zeci de persoane) este absolut îmbucurătoare”. În ceea ce-l privește pe George Dragomir, președintele PNL Constanța, el a declarat că a votat „cu aceleași gânduri bune ca atunci când” a ales „Colegiul 1 la deputați”. Liberalul și-a exprimat, în același timp, unul din dezideratele unui eventual nou mandat de deputat și anume acela de a „face ca zona să devină cea mai frumoasă din județ”.