Candidaţii la parlamentare dorm în… pace

La patru zile de la demararea campaniei,

Candidații la parlamentare dorm în… pace

Potrivit Programului calendaristic pentru realizarea acțiunilor din cuprinsul perioadei electorale, la alegerile pentru Camera Deputaților și Senat din 30 noiembrie, campania electorală a fost demarată, oficial, cu 30 de zile înainte de ziua votării, adică pe 31 octombrie. Interesant de remarcat este, însă, faptul că, deși campania a început de patru zile, la Constanța, o acalmie, o lene generală pare să-i fi cuprins pe candidații la un fotoliu de parlamentar. Nu tu întâlniri cu electoratul (sau, dacă ele au, totuși, loc, sunt sporadice și restrânse), nu tu „exhibiționism” pe panourile dedicate expres afișajului electoral. După cum am putut constata ieri, într-o deplasare în mai multe cartiere ale Constanței, panourile pentru afișaj zac într-o… „nuditate” electorală fără precedent. Cu excepția PSD-ului, celelalte partide nu s-au prea înghesuit să-și promoveze vizual candidații pe cele zece colegii la Camera Deputaților și cele patru la Senat, astfel că, în cartiere precum Cireșica, Tic Tac, Brotăcei, Peninsulă, Kilometrul 4-5, CET domnește, paradoxal, absența. Și asta în condițiile în care această competiție se anunță destul de strânsă, dacă ținem cont fie și numai de numărul candidaților înscriși în cursă și confirmați de Biroul Electoral Județean și de cel Național: 110! Dintre aceștia, 90 sunt reprezentanți ai partidelor parlamentare, precum și ale celor fără reprezentare în Parlament, doi independenți și 18, propuși de organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale, admise la nivelul BEC. Concret, prea puțini dintre candidații propuși de partidele și alianțele politice, electorale și organizațiile minorităților apar pe panourile de afișaj din zonele mai sus amintite, în ciuda faptului că toate și-au desemnat candidați pe colegiile care includ zonele respective (Colegiile 7, 8, 9 și 10 la Camera Deputaților și Colegiile cu numerele 3 și 4 la Senat). Mai mult decât atât, unii dintre aspiranți susțineau, în perioada de pre-campanie, că sunt extrem de încrezători în șansele lor. C-o fi, că n-o fi adevărat, ei dau semne, cel puțin pentru moment, că sunt pătrunși mai degrabă de astenia de toamnă și mai puțin de spiritul alegerilor parlamentare. Ca o concluzie a primelor patru zile de campanie, se pare că aspiranții la fotolii de senatori și deputați merg pe principiul „Dormi în pace, țara deputat/senator te face!” Cultul personalității… în sprijinul candidaților În ceea ce îi privește pe social-democrați, ei apar preponderent însoțiți de mai marii Radu Mazăre și Nicușor Constantinescu, care, potrivit sloganelor de pe afișe, „garantează”. Curios cum „garantează” pentru o echipă de candidați cineva care, în urmă cu doi ani, adormea într-una din intersecțiile Constanței și, de asemenea, cineva care a obișnuit electoratul vârstnic din oraș cu politica pomenilor. Nu în ultimul rând, să fie, oare, cultul personalității etern dominant în PSD Constanța?! Poate că realitatea e alta, însă atâta vreme cât sentimentul… patern al tandemului Mazăre - Constantinescu va „sprijini” candidații la parlamentare, alegătorii de la malul mării au tot dreptul să se întrebe dacă, nu cumva, aspiranții PSD suferă de un deficit de notorietate. Reamintim, în acest sens, că printre candidați se numără și Mircea Stănescu, fiul ziaristului Sorin Roșca Stănescu, aspirant cvasi necunoscut de electoratul constănțean.