Candidaţi băgaţi pe gât. Proştii votează!

1

DE CE ?

La intrebarile de mai sus raspunsurile sunt date de realitate . Putem doar sa mai adaugam cate ceva . Este vorba de obedienta , de slugarnicie , de interese personale , de razbunare impotriva unui localnic capabil dar neagreat de sef , de a introduce gloaba troiana in cetate din motive lesne de inteles , de a te pune bine cu sefii cei mari in speranta ca vei fi miluit pe masura , sau că un nume cu renume poate demonstra unora ca organizatia plina de oamnei exceptionali nu poate fi reprezentata decat de un geniu , adica de un idiot perfect posibil de gasit doar la Bucuresti ., localnicii neajungand inca la un asemenea stadiu . Ramane de raspuns la intrebarea " de ce ne considera cei de la Bucuresti atat de idioti " ? Nu se refera la noi , ' cetatenii de rand '' cum suntem numiti de catre parveniti , ci la idiotii pe care I-am instalat de buna voie pe fotolii pe care nu le merita . Si la urma urmei , daca i-am ales dintre localnici cu ce ne-am ales ? . Ajunsi in parlament , n-au altceva de facut decat sa voteze ce s-a hotarat deja in culise si sa-si vada de interesele lor , adica de chiverniseala . Si se mai poate raspunde la intrebarea " de ce ? " si mai simplu : D-aia !