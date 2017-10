„Când vrei ceva, stai şi te baţi în Parlament, nu ieşi afară“

Potrivit președintelui Traian Băsescu,

„Când vrei ceva, stai și te bați în Parlament, nu ieși afară“

Ştire online publicată Joi, 23 Septembrie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Președintele Traian Băsescu a catalogat, ieri, la Radio România Actualități (RRA), drept o discuție „mizerabilă” disputa opoziție-putere referitoare la modul de adoptare a Legii pensiilor. Potrivit Mediafax, el a mai apreciat că, din felul în care s-a comportat PSD, rezultă că Roberta Anatase are dreptate în privința negocierii. „Cum ar fi să mă duc s-o întreb pe Roberta Anastase: «dă-mi probele că PSD a părăsit sala pentru bani», pentru că sunt două opinii care se confruntă aici. Victor Ponta spune că nu a fost un vot legal, iar Roberta Anastase vine cu probe că a existat o negociere pe care Victor Ponta o știe, că a fost făcută de partidul lui. Dacă nu o știe cumva, nu are ce căuta în fruntea partidului, dar în mod cert o știe: parlamentarii PSD au convenit cu PDL să iasă din sală contra bani, 127 de milioane sau miliarde, nu știu cât trebuia să le dea. Deci, dacă m-aș lua după Victor Ponta, nu au fost suficienți parlamentari, dacă o ascult pe Roberta Anastase, și a prezentat niște hârtii, PSD a cerut bani ca să-i trădeze pe pensionari, să plece din sală la vot”, a declarat Traian Băsescu pentru RRA. El a continuat, afirmând că atunci „când vrei ceva, stai și te bați în Parlament, nu ieși afară”. Traian Băsescu a mai spus că, din punct de vedere al discursului public, este incorect ceea ce au făcut social-democrații.