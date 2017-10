Când se va putea circula în Constanţa cu bicicleta?

Proiect de 1,5 milioane de euro

Când se va putea circula în Constanța cu bicicleta?

Mai exact, este vorba despre un proiect în cadrul căruia Primăria Constanța și-a dat mâna cu Primăria Balcic, din Bulgaria, cele două orașe urmând să achiziționeze biciclete cu bani europeni. Astfel, 780 de roți au fost folosite la asamblarea a 390 de biciclete care vor ajunge să fie folosite de constănțenii dornici de mișcare. Alte 100 de biciclete vor fi date spre folosire locuitorilor din Balcic. Ele vor fi montate pe rastele în 24 de stații în Constanța și alte șase în Balcic și vor putea fi folosite de utilizatori în baza buletinului și a unei cartele pe care o vor primi, cu posibilitatea de a depozita bicicletele în altă stație decât cea din care le-au preluat. Proiectul are o valoare de 1,5 milioane de euro și va fi funcțional din luna mai a anului viitor. Proiectul „Black Sea Bike - Diversification of the tourism services in Constanta - Balchik Cross Border Region by bike - BSB” are o valoare totală de 1,498,533.24 euro, din care 1,271,055.89 euro reprezintă contribuția financiară a Uniunii Europene la realizarea acestui proiect, din Fondul European pentru Dezvoltare Regională, suma alocată de la Bugetul de Stat este de 194,809.32 euro, iar cofinanțarea din partea Municipiului Constanța este de 32,668.03 euro.Pentru orașul Balcic valoarea cheltuielilor eligibile este de 317,915.00 euro. Obiectivul general al proiectului îl reprezintă promovarea localităților și regiunilor implicate în proiect alături de dezvoltarea turismului prin diversificarea serviciilor turistice durabile, crearea de oportunități pentru operatorii din turism, precum și cooperarea între comunități. Având în vedere obiectivele comune ale celor doi parteneri implicați în proiect precum și prioritățile identificate în regiunea transfrontalieră Constanța - Balchik, obiectivul specific al proiectului constă în oferirea, în premieră, turiștilor, a unei alternative ecologice și sigure de transport, a unei alternative de petrecere a timpului liber, punându-le la dispoziție stații de biciclete dotate cu biciclete. Dar, lucrurile nu se opresc aici, deoarece reprezentanții autorităților publice locale au precizat că vor fi construite și piste de biciclete. Pentru început se vor realiza piste de biciclete în municipiul Constanța - pe promenada din Mamaia și în parcul Tăbăcărie, în cadrul altui proiect european intitulat „Diversificarea activităților de agrement în zona parc Tăbăcărie”.Tot în cadrul acestui proiect se vor amenaja locuri de joacă pentru copii și pentru animalele de companie. „Intenționăm ca tot cu bani europeni în Parcul Tăbăcăriei să amenajăm un nou loc de joacă, o nouă țară a piticilor. Vom avea locuri de joacă pentru copii, cei mici vor putea învăța semnele de circulație, vor exista și locuri de joacă pentru animalele de companie, dar și mobilier frumos amenajat pentru cei care vor veni în parc. Totodată, vom amenaja un cămin pentru bătrâni, pentru că, în Constanța este nevoie de așa ceva”, a spus viceprimarul Decebal Făgădău, ieri, la finalul ședinței Consiliului Local Municipal Constanța. El a precizat că azilul pentru bătrâni va avea 100 de locuri și va fi construit în zona „Salvare”, unde a funcționat creșa pentru copii. Viceprimarul Decebal Făgădău a mai adăugat că proiectul are o valoare de trei milioane de euro iar cel pentru reabilitarea Parcului Tăbăcărie se va ridica la șase milioane de euro.