"Când oare va putea Constanţa să intre într-o competiţie de talie europeană?"

Daca ne uitam la urmele lasate de ei,as spune ca politicienii sunt niste idioti.Dar cand vad ca acesti oameni au capacitatea sa renasca,sa se reinventeze singuri as spune ca sunt mai abili dacat par la prima vedere.Dragomir a transformat infrangerea din alegerile locale intr-o mare victorie liberala.Uite-l acum pe Dragomir,pupaciosul lui Mazare,cel care a pus umarul la demolarea culturii constantene,uite-l cum a dat el semnalul renasterii locale.Ma uitam zilele trecute la Dragnea cum ne explica el ca imunitatea parlamentara trebuie sa dispara.Si daca nu a disparut inca,este numai din cauza PNL-ului.Dragnea se reinventase in fata microfoanelor.Vorbea asa pentru ca opinia publica i-a aratat caoada la maturoi.PSD Constanta s-a reinventat si el.A renuntat la Mazare ca sa-l puna in functie pe Fagadau,trompa lui Mazare.Balaurul a pierdut un cap dar in lucul lui i-a crescut un cap de soparla.PNL Constanta nu face exceptie.Eu zic sa nu renuntati la Dragomir ca e balaurul nostru.Degeaba-i taiati capul ca in locul lui va creste alt monstru politic.Derbedeii astia sunt nemuritori,sunt vesnici,se inmultesc prin diviziune,prin imbobocire,prin butasire,prin sex,nu scapi de ei.Sunt convins ca daca pui capul lui Dragomir intr-un congelator,baiatiatul asta se va trezi la viata peste 500 de ani.Nu va atingeti nici de Mazare,sa nu-l intepati,sa nu curga ceva din el ca si asta se multiplica.Asta-i blestemul nostru.La fel si Fagadau.