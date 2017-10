Când ar putea avea loc Congresul PNL

Președintele de onoare al PNL, Mircea Ionescu-Quintus, a declarat, ieri, că un congres al liberalilor trebuie să aibă loc anul viitor, adăugând că l-ar vedea foarte bine pe Dacian Cioloș propunere pentru funcția de premier.„Eu nu am părerea aceasta. Eu am spus de la început că acest congres trebuie să-l facem așa cum am hotărât, la anul, după ce consolidăm bine teritoriul și pentru ca până atunci să găsim soluția conducătorului unic al partidului, care nu este o treabă ușoară. Poate să provină din acele două partide sau chiar din afară”, a spus Quintus la Parlament, întrebat cum vede propunerea secretarului general al PNL, Ilie Bolojan, cu privire la organizarea unui congres până la alegeri pentru o conducere unică.